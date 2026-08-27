Roberts Štrombahs
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Šodien 19:04
Štrombahs "Challenger" turnīrā Vācijā piekāpjas favorītiem dubultspēļu ceturtdaļfinālā
Latvijas tenisists Roberts Štrombahs ceturtdien Augsburgas "Challenger 50" turnīra dubultspēļu sacensībās piedzīvoja zaudējumu ceturtdaļfinālā.
Štrombahs duetā ar vācieti Janniku Opicu cīņā par iekļūšanu pusfinālā ar 4-6, 4-6 piekāpās turnīra favorītiem urugvajietim Ignasio Karu un argentīnietim Fakundo Menam.
Ceturtdaļfināla sasniegšana dod deviņus ATP dubultspēļu ranga punktus. Pirmajā kārtā Latvijas un Vācijas duets ar 6-2, 6-3 pārspēja Peru tenisistu Aleksandru Merino un amerikāni Maiklu Džu. Vienspēlēs Štrombahs apstājās kvalifikācijas otrajā kārtā, neiekļūstot pamatturnīrā.
Augsburgas "Challenger 50" turnīrs norisinās māla seguma kortos.