Paralimpiskās komitejas prezidenta amata kandidāti pauž savus viedokļus pirms vēlēšanām
Latvijas Paralimpiskās komitejas gaidāmo prezidenta vēlēšanu kandidāti Liene Apine un Edgars Stobovs pauduši savus viedokļus, kas uzlabojams organizācijas darbā.
Pēdējās nedēļas laikā aktualizējies jautājums par Latvijas Paralimpiskās komitejas 30. augustā gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Pirms tām izteikušies abi kandidāti - Liene Apine, kas līdz šim bijusi organizācijas ģenerālsekretāre, un Edgars Stobovs.
Apine cer uz efektīvu sadarbību
Latvijas Paralimpiskās komitejas (LPK) prezidenta amata kandidāte Liene Apine cer uz LPK biedru lielāku un efektīvāku sadarbību, norādīja Apine. Trešdien tika aizvadīta Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) rīkotā darba sanāksme. LOK uz sanāksmi aicināja olimpisko sporta veidu federāciju vadītājus, LPK valdes locekļu kandidātus, kā arī visus LPK biedrus, lai informētas būtu arī tās organizācijas, kas nav olimpisko sporta veidu federācijas.
LPK aicināja šo sanāksmi atcelt, un Apine, kura ir arī LPK ģenerālsekretāre, šajā sanāksmē nepiedalījās. Viņa norādīja, ka šī tikšanās tikai vēl vairāk izcēla LOK mēģinājumus iejaukties LPK procesos. "Manuprāt tā ir ļoti nekorekta neatkarīgas organizācijas iejaukšanās citas organizācijas iekšējās procesuālās darbībās, kas saistītas ar vēlēšanu procesu, tā nodrošināšanu, organizēšanu un LPK tālāko attīstību," viņa teica.
Viņa uzskata, ka LPK ļoti korekti, bez emocijām un personiskiem apvainojumiem informēja LOK kolēģus par to, uz kādiem principiem un pamatiem darbojas LPK un kas teikts tās statūtos. Apnes ieskatā, LOK to ignorēja, bet tagad sabiedrība var vērtēt šo rīcību, kamēr LPK iejaukties negrasoties. Apine izcēla, ka viņai nav informācijas, kāpēc tieši pirms šīm vēlēšanām LOK ir radusies interese par LPK darbību, lai gan iespēja iesaistīti parasporta attīstībā ir bijusi vienmēr.
"Pirms viņi sāka šīs savas organizatoriskās akcijas, neviens no viņiem ar mums nesazinājās. Mēs to tikai tagad uzzinām, ka viņiem rūp paralimpiskā sporta un paralimpiskās komitejas attīstība. Mani pārsteidz tas, ka mēs taču visi esam savstarpēji pazīstami. Sporta pasaule ir maza. Mēs kopā tiekamies dažādās sēdēs, telefona numuri ir zināmi, un, ja jau ir tāda interese un vēlēšanās palīdzēt, tad tas ir viens zvans, būtu sarunājuši un visa šī jezga izpaliktu," stāstīja Apine.
Darba sanāksmē otrs LPK prezidenta amata kandidāts Edgars Stobovs uzstāja, ka LPK Izpildkomitejas lomai organizācijas darbībā jābūt lielākai. "LPK statūtos patlaban ir ļoti skaidri noteikta izpildkomitejas funkcija. Tieši izpildkomiteja arī ir tā, kas apstiprina LPK ikgadējo budžetu, un, protams, vienmēr var runāt par lielāku un efektīvāku, labāku sadarbību starp paralimpiskās komitejas biedriem. Ja man jautātu, ko es saskatu savā turpmākajā darbībā, tad tas ir viens no tiem uzdevumiem," skaidroja LPK ģenerālsekretāre.
"Balstoties arī uz jaunpieņemto Sporta likumu, tas uzliks lielāku atbildību un lomu arī tieši federācijām, kas ir arī LPK biedri, kā arī biedru iesaisti parasporta attīstībā. Es ļoti, ļoti ceru uz to, ka tā mūsu sadarbība nāks par labu, pirmkārt, sportistiem," viņa piebilda.
Apine LPK darbojas jau kopš 2018. gada un ir valdē arī vairākās starptautiskās parsporta organizācijās. Viņa atzina, ka kandidēšana uz LPK prezidenta amatu likās kā loģisks solis uz priekšu. Viņai esot ļoti cieši kontakti ar lielāko daļu no pasaules paralimpisko komiteju un tiekot strādāts pie kopējas parasporta attīstības, kā arī notiek cīņa par Latvijas, Ukrainas un kopējo olimpisko un tieši parasporta vērtību ievērošanu attiecībā uz Krievijas un Baltkrievijas pašreizējo dalību sportā.
Apine savas zināšanas tieši par parasportu un sporta nozari vērtē kā pietiekami plašas, lai varētu uzņemties LPK prezidenta amatu. Apine arī piebilda, ka viņai ir atbalsts tieši no sportistiem un federācijām, kas viņu izvirzīja LPK prezidenta amatam.
LPK ģenerālsekretāre arī izcēla, ka LPK svarīgs ir ne tikai augstu sasniegumu sports, bet arī bērnu, jauniešu un jauno sportistu iesaiste parasportā. "Mums ir svarīgi ne tikai bērni un jaunieši, bet parasporta sakarā es minētu vēl tādu terminu kā jaunie sportisti, par kuru mēs esam vienojušies ar Izglītības un zinātnes ministriju. Parasports ir cilvēkiem ar invaliditāti, kas var tikt iegūta jau dzīves laikā kādas traumas vai saslimšanas rezultātā. Arī tajā brīdī cilvēks LPK ir ļoti svarīgs. Mums ir daudz piemēru sportistiem, kuri ir pievienojušies parasportam jau pēc 30 gadu vecuma," viņa skaidroja.
Stobovs uzstāj uz lielāku izpildkomitejas lomu
Latvijas Paralimpiskās komitejas (LPK) prezidenta amata kandidāts Edgars Stobovs trešdien Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) darba sanāksmē uzstāja uz LPK izpildkomitejas lielāku lomu. LOK uz sanāksmi aicināja olimpisko sporta veidu federāciju vadītājus, LPK valdes locekļu kandidātus, kā arī visus LPK biedrus, lai informētas būtu arī tās organizācijas, kas nav olimpisko sporta veidu federācijas.
LPK gan iepriekš aicināja atcelt šo sanāksmi, kā arī ieteica LOK atturēties no darbībām, kuras var tikt uztvertas kā iejaukšanās LPK iekšējā vēlēšanu procesā vai tā ietekmēšana. Otra LPK prezidenta amata kandidāte, LPK ģenerālsekretāre Liene Apine šajā sanāksmē nepiedalījās.
Kā stāstīja Jūrmalas valstspilsētas izpilddirektors, LOK Finanšu komisijas vadītājs Stobovs, LOK prezidents Raimonds Lazdiņš viņu uzrunājis un viņiem bijusi konstruktīva saruna par paralimpiskās komitejas tālāko attīstību un sadarbību. "Veidojot sadarbību ar LPK, ir pienācis laiks pārmaiņām. Ir nepieciešams dialogs jaunu mērķu un stratēģijas veidošanā sadarbībai ar valsti, pašvaldībām un citām organizācijām," teica Stobovs.
Arī LPK valdes locekļa amata kandidāts, Latvijas Jātnieku federācijas (LJF) prezidents, LOK Pašvaldību komisijas vadītājs Aivars Draudiņš, kurš ir Ropažu novada domes priekšsēdētājs, uzsvēra, ka ir jābūt skaidrai stratēģijai sadarbībā ar valsti un pašvaldībām. "Ja mani ievēlētu par viceprezidentu, varētu sniegt savu pieredzi, ko esmu ieguvis darbā LJF, kā arī valsts un pašvaldības darbā," uzsvēra Draudiņš.
Uzrunājot kandidātus, parabobsleja trenere Vita Kotāne norādīja uz nepilnībām jaunajā Sporta likumā, kura 8. pantā ir atsevišķi izdalīts parasports un adaptīvais sports, pirmo no otrā nošķirot pēc tā, vai tas ir iekļauts paralimpiskajās spēlēs. "Šī sporta likuma redakcija ir LPK vadības virzīta. Parasports nav tikai profesionāls sports, tajā ir bērni un jaunieši. Jautājums - vai arī tas ir atrunāts Sporta likumā? Vēlētos uz parasporta saimi skatīties plašāk. Te ir nepieciešami redakcionāli skaidrojumi," secināja Stobovs.
Bērnu un jauniešu parasporta apvienības pārstāve trenere Jeļena Maļuka jautāja, vai ir iespēja veikt labojumus un precīzāk izstrādāt likumu. Pēc Maļukas teiktā, apvienība neesot pieaicināta šī likuma izstrādē, uz ko Stobovs norādīja, ka tas labi atspoguļojot nepieciešamās pārmaiņas.
Latvijas Triatlona federācijas (LTF) prezidents Aigars Strauss jautāja, vai valdes locekļu skaits paliks trīs personu sastāvā vai arī ir plānots to palielināt. "Iepazīstoties ar biedrības statūtiem, rodas jautājums, kāda ir tās izpildkomitejas loma. Manuprāt, tai jāpalielina tiesības un pienākumi. Kas attiecas uz valdi, pieturētos palikt pie trim dalībniekiem, taču izpildkomitejas lomai jābūt lielākai," atbildēja Stobovs.
Draudiņš Stobova teikto pastiprināja ar argumentu, ka mazāks valdes locekļu skaits palielina operativitāti, uz ko savukārt LOK viceprezidents Romāns Mežeckis iebilda, ka trīs cilvēku valde veido šauru personu loku. "Svarīga ir biedru sadarbība ar valdi, un lai tā strādātu ciešā sasaistē ar ģenerālsekretāru," atbildēja Draudiņš.
Tikmēr ratiņkērlinga spēlētāja Poļina Rožkova, kura sapulcē piedalījās attālināti kopā ar savu komandas biedru Agri Lasmanu, stāstīja, ka līdzšinējā sadarbība ar LPK valdi bijusi negatīva jautājumos par finansējumu viņu pārstāvētajam sporta veidam. "Tika diskutēti jautājumi un budžets, mutiski bija labas vienošanās, taču beigās saņēmām daudz mazāk," teica Rožkova.
Rožkova arī aicināja izskatīt iespēju veikt visaptverošu parasportistu klasifikāciju Latvijā, uz ko Stobovs un Draudiņš atbildēja pozitīvi, taču Maļuka un Kotāne norādīja, ka šis process nav pārāk vienkāršs. Kotāne arī aicināja skaidri nodefinēt LPK funkcijas - vai tā rūpējas par sportistu dalību paralimpiskajās spēlēs vai arī nodarbojas ar visu parasporta veidu pārvaldību valstī.
Tāpat Rožkova norādīja uz lēmumu pieņemšanas necaurskatāmību, kas liedzot sportistiem uzzināt par federācijā notiekošo. "Nav nekādu atskaišu, protokolu par lēmumiem. Jābūt atklātiem datiem par ieņēmumiem un izdevumiem. Cilvēkiem ir tiesības zināt, kur paliek nodokļu maksātāju nauda," uzsvēra Rožkova, rosinot, vai šajā gadījumā nevajadzētu LPK juridisko statusu no biedrības mainīt uz citu. "Biedrības statuss ir pareizs, bet runa ir par izpildkomitejas apstiprinātiem nolikumiem, kurus valde pilda," oponēja Stobovs.