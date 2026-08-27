"Fenerbahce" aizliek kāju priekšā Lionas "Olympique" un iekļūst UEFA Čempionu līgas pamatturnīrā
UEFA Čempionu līgas pamatturnīrā trešdien iekļuva Turcijas klubs Stambulas "Fenerbahce", kas kvalifikācijas izšķirošajā kārtā pieveica franču Lionas "Olympique".
Kvalifikācijas "play off" kārtas atbildes mačā "Fenerbahce" uzvarēja ar 2:1 (2:0), divu spēļu summā triumfējot ar 3:2. Trešdienas spēles 24. minūtē Vedats Muriki guva viesu pirmos vārtus, bet četras minūtes vēlāk 2:0 panāca Ārčijs Brauns. Mājinieki "Olympique" spēja atbildēt tikai ar Malika Fofanas gūtajiem vārtiem mača 60. minūtē.
Čempionu līgas pamatturnīru trešdien sasniedza arī Atēnu AEK no Grieķijas, kas ar 4:0 (3:0) savā laukumā pārspēja Bulgārijas klubu Sofijas "Levski". Divus vārtus AEK labā guva Barnabass Varga, bet pa reizei precīzi sita Luka Jovičs un Razvans Marins. Divu spēļu summā AEK bija pārāki ar 4:0.
Citā izšķirošās kvalifikācijas kārtas spēlē Norvēģijas vienība Stavangeras "Viking" ar 3:1 (1:1) pieveica Zagrebas "Dinamo" no Horvātijas, divu spēļu summā triumfējot ar 5:3 un pirmo reizi sasniedzot Čempionu līgas pamatturnīru. Mača desmitajā minūtē Arbers Hoksha vadībā izvirzīja "Dinamo", bet astoņas minūtes vēlāk ar realizētu 11 metru soda sitienu neizšķirtu panāca Zlatko Tripičs. Otrajā puslaikā mājinieku uzvaru nodrošināja Edvina Austbē un Tobiasa Moi precīzie sitieni.
Tāpat Čempionu līgas pamatturnīrā iekļuva arī Slovākijas klubs Bratislavas "Slovan", kas viesos papildlaikā svinēja uzvaru pār slovēņu "Celje". "Slovan" uzvarēja ar 2:1, divu spēļu summā svinot panākumu ar 3:2. Mača 18. minūtē Andražs Sporars vadībā izvirzīja "Slovan", bet 34. minūtē neizšķirtu ar realizētu 11 metru soda sitienu panāca Svits Sešlars. Pamatlaikā rezultāts vairs nemainījās, bet papildlaika desmitajā minūtē uzvaras vārtus viesiem guva Kristians Martiness.