Robežsardze identificējusi, ka arī sportā nodarbināti ārzemnieki bez darba līgumiem
Foto: FIBA Basketball
Arī basketbolā nodarbināti ārzemnieki bez darba līgumiem.
Citi sporta veidi

Robežsardze identificējusi, ka arī sportā nodarbināti ārzemnieki bez darba līgumiem

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Valsts robežsardzes vadītājs Guntis Pujāts informējis, ka nelegālās migrācijas apkarošanas reidos konstatēta arī nodarbinātība sportā bez darba līgumiem.

Robežsardze identificējusi, ka arī sportā nodarbin...

Kontrolējot nelegālo migrāciju, Valsts robežsardze konstatējusi ārvalstu sportistu nodarbināšanu bez darba līgumiem, šodien Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" norādīja Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts.

Šogad robežsardzes un tās partnerdienestu nelegālās migrācijas apkarošanas reidos atklāti kopumā ap 130 dažādi pārkāpumi. Viens no biežākajiem pārkāpumiem ir tāds, ka teorētiski ārzemniekam ir tiesības uz nodarbinātību, bet ne tajā uzņēmumā vai profesijā. Dominējoši visvairāk pārkāpumi ir celtniecībā.

"Arī virkne ārzemju sportisti tiek nodarbināti bez darba līgumiem. Tā, ka futbols, basketbols, šad tad arī hokejs," piebilda Pujāts. 

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