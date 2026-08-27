Tikai 10% no visa, ko zinu, un melo līdz komiskumam. Aģents Kalnītis ar funkcionāru Jaunupu apmainās publiskām laipnībām
Publiski sākuši konfliktēt "VEF Rīga" dibinātājs Edgars Jaunups un basketbola aģents Artūrs Kalnītis, kuram pēdējās nedēļās tikusi plaša uzmanība pēc klientu iekārtošanas agresorvalstī.
Jau ziņots, ka Artūra Kalnīša BSA aģentūras Ziemeļamerikas klienti šajā vasarā iekārtoti darbā agresorvalsts Krievijas klubos. Tas izsaucis nopietnu rezonansi sporta sabiedrībā un basketbola līdzjutējos. Rezultātā Latvijas izlases kapteinis Rihards Lomažs paziņoja par sadarbības pārtraukšanu ar Kalnīti.
Konflikta konteksts
Visam pa vidu VEF parakstīja līgumu ar ukraiņu basketbolistu Isufu Sanonu, kurš ir Artūra Kalnīša klients. Līguma parakstīšanas brīdī tika īpaši uzsvērts, ka tas paveikts, apejot aģentu, jeb sarunas notikušas tikai ar basketbolistu. VEF pozicionēja sevi kā klubu, kurš nesadarbosies ar personām, kas iekārtojušas darbā savus klientus Krievijā.
Iedomājieties, cik zemu var krist aģents Kalnītis. Izmantojot, ka Isufs Sanons nepārvalda latviešu valodu un nav mūsu informācijas telpā, viņš lūdz spēlētājam ielikt sociālajos tīklos ziņu ar pateicību Kalnīša aģentūrai par līgumu ar VEF, kam nav pirkstu pielicis. Zemiski un…— edgars jaunups 🎾 (@jaunups) August 25, 2026
Šīs nedēļas sākumā Edgars Jaunups sociālajos tīklos kaunināja Artūru Kalnīti, jo pēc līguma parakstīšanas ukrainis Sanons publiski pateicies BSA par palīdzību vienošanās panākšanā. "Iedomājieties, cik zemu var krist aģents Kalnītis. Izmantojot, ka Isufs Sanons nepārvalda latviešu valodu un nav mūsu informācijas telpā, viņš lūdz spēlētājam ielikt sociālajos tīklos ziņu ar pateicību Kalnīša aģentūrai par līgumu ar VEF, kam nav pirkstu pielicis. Zemiski un nožēlojami. Isufu mēs izglītosim kārtīgi par aģenta Kalnīša pro Krievijas rīcību, bet svarīgi visiem Latvijā zināt šīs personas morāli un darba stilu. Vēlreiz pēc būtības - aģents Kalnītis nav bijis pat tuvumā pie vienošanās ar Isufu, nesaņems ne centa un nav līguma puse."
VEF kopš kara sākuma ir skaidri un principiāli savā darbībā pierādījis, ka nekāda laipošana jautājumā par sadarbību ar Krieviju sporta jomā nav pieļaujama vairāku aspektu dēļ, bet jo īpaši tāpēc, ka sports Krievijai ir propogandas ierocis. VEF neparaksta ārvalstu spēlētājus, kuri…— edgars jaunups 🎾 (@jaunups) August 18, 2026
Kalnītis pārtrauc klusēšanu
Pāris dienas pēc tam savu atbildes gājienu sniedzis Kalnitis, kam tā ir pirmā publiskā reakcija pēc plašsaziņas līdzekļos nonākušās informācijas par sadarbību ar krievu klubiem.
"Edgariņ, tu vispār neesi mainījies," Kalnītis iesāka savu teikto. "Klau, kamēr tu esi šeit, varbūt paskaidrosi "VEF Rīgas" valdes locekļa un spēlētāju mentora Ivara Bērziņa sadarbību ar aģentūru "Octagon", kura visus kara gadus ir viena no visaktīvākajām aģentūrām Krievijas tirgū," retoriski vaicāja Kalnītis.
Skatos, ka jūsu kontakti Octagon palīdzēja arī piesaistīt Latvijas izlasei Sito Alonso, kurš arī ir Octagon klients.— ArtūrsKalnītis (@ArtursKalnitis) August 27, 2026
Dubultstandartu un dubultmorāles zelta piemērs tavā izpildījumā. pic.twitter.com/6zDDfb9DBW
Teiktajā Kalnītis vērsa uzmanību, ka "Octagon", kas ir globāla aģentūra pārstāv arī krievu basketbolistus. "Vai kopā apsveicāt "Octagon" jauno krievu basketbolistu ar viņa izvēlēšanos šā gada NBA draftā? Interesanta izvēle — likt latviešu puišus vienā aģentūrā ar krievu sportistiem. Kad vērsīsies FIBA, neaizmirsti pieminēt arī "Octagon" aģentus, kuri šo četru kara gadu laikā ir pārstāvējuši "VEF Rīga" sastāvā spēlējušos basketbolistus."
Pārbaudiet, vai šāda jūsu sadarbība nerada sankciju pārkāpumus un ar to saistītas kriminālatbildības riskus gan jums, gan jaunajiem sportistiem.— ArtūrsKalnītis (@ArtursKalnitis) August 27, 2026
Kalnītis arī vērsa uzmanību uz norēķinu problēmu, kas ik pa laikam kuluāros mēļota VEF sakarā. "Kad saņemsiet "Octagon" sarunātā Pētera Piņņa NIL līguma komisiju, tad varbūt beidzot varēsi norēķināties ar VEF darbiniekiem un spēlētājiem? Par parādiem BSA grupai vari neuztraukties — mēs pagaidīsim, mums nedeg. Tagad, kad melosi un taisnosies plašākas sabiedrības priekšā, atceries, ka basketbola cilvēki zina patiesību. Esi uzmanīgs, lai savējie nepagriežas pret tevi. Man vari neatbildēt. Manu vārdu un uzvārdu pār savām lūpām vairs nelaid. Šie ir tikai 10% no tā, ko es zinu par tevi un tavām darbībām."
Neaizmirsti — mēs ilgu laiku sadarbojāmies, līdz brīdim, kad es sapratu tavu patieso būtību. Kopš tā laika esi iespaidīgi stagnējis, ko gan nevar teikt par BSA Basketball.— ArtūrsKalnītis (@ArtursKalnitis) August 27, 2026
Izskaidrojies sabiedrībai, un ar šo arī beigsim.
Ko atbild Jaunups?
Edgars Jaunups gan ir atbildējis gan "VEF Rīga" sociālo tīklu čatā, gan sniedzis komentāru portālam "Sportazinas.com". "Aģents Kalnītis cenšas jaukt gaisu, kas nepārsteidz. Melo un melo. Līdz komiskumam," kluba čatā rakstīja Jaunups.
"Vai mēs un citi basketbola klubi Latvijā un Eiropā savā darbībā nonākam saskarē ar starptautiskām aģentūrām vai uzņēmumiem, kas vienlaikus darbojas arī Krievijas tirgū? Ar augstu varbūtību, ka jā."
"Tas nav jautājums par simpātijām vai antipātijām pret konkrētu cilvēku. Tas ir jautājums par konsekvenci savos principos un spēju atšķirt profesionālu sporta vidi no sistēmas, kurā sports gadiem ilgi apzināti izmantots kā politiskās ietekmes un propagandas instruments. Tieši tāpēc mēs arī aicinām Latvijas basketbolistus rūpīgi izvērtēt, ar ko viņi sadarbojas, un nesadarboties ar Latvijas aģentūrām un aģentiem, kas turpina savu darbību Krievijā," savu komentāru noslēdza VEF dibinātājs.
Iepriekš jau ziņots, ka par Artūra Kalnīša darbībām pārbaudi sāka Valsts Drošības dienests. Viņa vadītā BSA aģentūra gan ir reģistrēta Apvienotajos Arābu Emirātos.