Pusotra stunda, 130 punkti! Aizvadīts, iespējams, garākais sets volejbola vēsturē
Gatavojoties Eiropas čempionātam volejbolā, 26. augustā pārbaudes spēli aizvadīja Itālijas un Vācijas volejbolisti. Pirmais sets ievilkās tik garš, ka var tikt saukts par ilgāko klasiskā volejbola vēsturē.
Volejbola noteikumi paredz, ka sets jāizspēlē līdz brīdim, kad kāda komanda sasniedz 25 punktu atzīmi, taču ir nianse - jāuzvar ar vismaz divu punktu pārsvaru. Vācijas un Itālijas pārbaudes spēles pirmais sets tieši šā iemesla dēļ krietni ieilga.
Komandas guva gandrīz trīs setu punktu normu vienā. Vācija setā uzvarēja ar rezultātu 66:64, taču vēlāk visā spēlē ar rezultātu 3-2 pārāka bija Itālija, kas izšķirošajā piektajā setā bija spēcīgāka ar 15:12.
Minētais pirmais sets ilga gandrīz pusotru stundu, bet gūtie 130 punkti var teorētiski likt uzskatīt to par ilgāko klasiskā volejbola vēsturē. Atsevišķos resursos tiek norādīts, ka līdz šim garākais sasniegts Dienvidkorejas līgā (69:64), taču citi resursi norāda uz to, ka 1979. gadā Čehoslovākijas vīriešu līgā kādā setā rezultāts bijis 87:85. Līdz ar to Vācijas un Itālijas sets ir vai nu punktiem bagātākais vai otrs punktiem bagātākais volejbola vēsturē.
THE 🇮🇹ITALY-🇩🇪GERMANY MATCH JUST SET A NEW RECORD FOR THE LONGEST SET IN MEN’S VOLLEYBALL HISTORY!— Torey Canino-Celis 🏔️ (@tj_canino) August 26, 2026
It took 66-64 and 1 hour and 30 minutes to finally end the set.
INSANE 🤯🏐 pic.twitter.com/F4bkByiJic
2026. gada Eiropas čempionāts volejbolā gaidāms no 9. līdz 26. septembrim. Itālija, kas ir viena no mājiniecēm, grupā spēlēs pret Zviedriju, Slovēniju, Čehiju, Grieķiju un Slovākiju, savukārt Vācija spēkosies pret Latviju, Rumāniju, Franciju, Turciju un Šveici.