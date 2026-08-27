Bijušais NCAA čempions un NBA basketbolists ne pirmo reizi publicē satraucošus vēstījumus
Sociālajos tīklos ne pirmo reizi pēdējo gadu laikā uzmanību izpelnījušies 38 gadus vecā bijušā basketbolista Kaila Singlera mentālās veselības stāvoklis.
Vairākos video, kuri ievietoti Singlera izveidotajā "Instagram" kontā, basketbolists vērsies pie slavenā un sava bijušā Djūkas universitātes trenera Maika Kšiževska.
"Vēlos, lai šī ziņa sasniegtu pēc iespējas vairāk cilvēkus. Treneris mani ir apkrāpis. Man nav māju un elektrības. Esmu vērsies pie trenera, taču visi man ir pagriezuši muguru. Jūs esat nogriezuši man elektrību, ielauzušies manās mājās, nozaguši manu naudu un izpostījuši manu dzīvi." Singlers pauda, ka viņa dzīvībai draud briesmas, viņa bankas konti ir iesaldēti un visi viņu ir piemānījuši.
Tomēr jāmin, ka šī nav pirmā reize, kad Singlers vērsis publisku uzmanību uz savām mentālās veselības problēmām. Līdzīgi video bija redzami 2024. gadā. "Es baidos par savu dzīvību katru dienu. Apkārt esošie cilvēki uzskata mani par kādu, kurš citiem kļūs par problēmu, lai gan es cenšos tikai palīdzēt."
Toreiz šis video izpelnījās NBA spēlētāju kā Kevina Lava, Andrē Dramonda un citu bijušo un esošo līgas spēlētāju uzmanību. Toreiz Nacionālās basketbola asociācijas spēlētāju asociācija kontaktējās ar Singlera ģimeni, lai kādā veidā palīdzētu bijušajam NBA basketbolistam. "Kā jebkuram bijušajam un esošajam līgas spēlētājam, mēs piedāvājam jebkādu atbalstu, lai tiktu pāri izaicinājumiem dzīvē," toreiz tika teikts NBPA paziņojumā.
Tomēr pagājušā gada oktobrī Singlers tika arestēts par iespējamo vardarbību pret savu toreizējo draudzeni. Lietas materiālos bija teikts, ka Singlers esot sagrābis aiz galvas sievieti un nogrūdis uz zemes īres dzīvokli Vaitfildā. Policisti, ierodoties notikuma vietā, pamanīja, ka Singlers atrodas narkotiku iespaidā un viņš nesadarbojās ar likumsargiem. Vēlāk no apcietinājuma bijušo basketbolistu atbrīvoja par sešu tūkstošu dolāru lielu iemaksu.
Uzbrukumu draudzenei Singlers veica sava bērna klātbūtnē. Vēlāk šī gada janvārī viņš sociālajos tīklos atklāja, ka ir bezpajumtnieks, bet viņa bērns tiek izmantots pret viņu kā ierocis. "Manu bērnu izmanto seksuāli, fiziski, emocionāli un citādi. Kauns visiem, kuri mani pazīst un nepalīdz, bet tikai noskatās. Es neatvainošos, ka dzīvoju dzīvi aiz mīlestības, rūpējoties par tiem, kuri ir man apkārt."
38 gadus vecais Singlers 2010. gadā kopā ar Djūkas universitāti kļuva par NCAA čempionu. Viņš ir universitātes basketbola komandas ceturtais visu laiku rezultatīvākais basketbolists ar 2392 punktiem. 2011. gada draftā Singleru ar 33. numuru izraudzījās Detroitas "Pistons". Karjeras laikā viņš NBA pavadīja sešas sezonas, spēlējot arī Oklahomasitijas "Thunder". 356 spēlēs viņa karjeras rādītāji bija 6,5 punkti un 2,9 atlēkušās bumbas.
Pirms laika NBA un pēc viņš spēlēja Spānijā - 2011./2012. gada sezonā Madrides "Real", 2018./2019. gada sezonā "Obradoiro" un vēlāk nākamo sezonu sāka "Tenerife", kas kļuva par viņa karjeras pēdējo pieturvietu. NBA karjeras laikā viņš nopelnīja virs 21 miljonu dolāru pirms nodokļu nomaksas.