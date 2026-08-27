"Riga" savā laukumā izšķirošā cīņa par iekļūšanu UEFA Konferences līgas pamatturnīrā
Latvijas čempione futbolā "Riga" šodien UEFA Konferences līgas kvalifikācijas "play-off" jeb izšķirošās kārtas atbildes spēlē mājās tiksies ar Fēru salu komandu Klaksvikas KI, uzvaras gadījumā iekļūstot pamatturnīrā.
Spēle "Skonto" stadionā sāksies plkst. 20:00, un tiešraidē to translēs kanālā TV4. Pagājušajā nedēļā Fēru salās notikušais mačs noslēdzās neizšķirti 0:0.
"Riga" var kļūt par vēsturē trešo Latvijas komandu, kas iekļuvusi UEFA klubu turnīru apakšgrupu sacensībās. 2009./2010. gada sezonā UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā spēlēja "Ventspils", bet 2022./2023. gada sezonā UEFA Konferences līgas grupā cīnījās RFS, kas divas sezonas vēlāk iekļuva arī UEFA Eiropas līgas pamatturnīrā. UEFA Konferences līga ir Eiropā trešā līmeņa klubu turnīrs aiz Čempionu līgas un Eiropas līgas.
Gula: "Līdzjutēji varbūt to nezina, bet viņi mums ir ļoti svarīgi, jo kopā mēs varam"✊— Riga FC (@RigaFC_Official) August 26, 2026
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"Riga" Eirokausu sezonu sāka UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā, kurā pirmajā kārtā ar 3:4 piekāpās Armēnijas čempionvienībai Erevānas "Ararat-Armenia", bet pēc tam Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā Čempionu zarā ar 8:4 pārspēja Ziemeļmaķedonijas komandu "Vardar". Trešajā kārtā rīdzinieki ar 2:1 uzvarēja Ģēras ETO no Ungārijas.
Savukārt Klaksvikas vienība Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 4:2 apspēlēja Bisenas "Atert" no Luksemburgas, bet otrajā ar 0:1 zaudēja Kauņas "Žalgiris" futbolistiem. Turpinājumā Eiropas līgas kvalifikācijā Fēru salu komanda ar 0:6 piedzīvoja sagrāvi pret Poznaņas "Lech" no Polijas.
Rīdzinieki Latvijas futbola virslīgā atrodas otrajā vietā un šosezon piedzīvojuši tikai vienu zaudējumu, kamēr Klaksvikas KI Fēru salu spēcīgākajā līgā ieņem otro pozīciju.
Konferences līgas kvalifikācijas trešajā kārtā izstājās RFS un "Auda", bet ceturtā Latvijas pārstāve Konferences līgā "Liepāja" cieta zaudējumu kvalifikācijas otrajā kārtā. Lai iekļūtu UEFA Konferences līgas pamatturnīrā, ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.