Semeņistaja sasniedz ASV atklātā čempionāta kvalifikācijas izšķirošo kārtu.
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Šodien 08:18
Semeņistajai vēl viena uzvara līdz vietai “US Open” pamatturnīrā
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja trešdien sasniedza sezonas noslēdzošā "Grand Slam" turnīra - ASV atklātā čempionāta - noslēdzošo kvalifikācijas kārtu.
Semeņistaja, kura WTA rangā ieņem 109. pozīciju un kvalifikācijā ir izsēta ar ceturto numuru, otrajā atlases kārtā ar 7-6 (7:5), 6-4 pieveica Krievijas pārstāvi Aleksandru Šubladzi (WTA 190.).
Jau vēstīts, ka otrdien pirmajā kārtā Semeņistaja ar 6-2, 7-5 pārspēja japānieti Haju Kinošitu (WTA 223.).
Par kvalifikācijas trešās kārtas sasniegšanu Latvijas tenisiste nopelnīja 30 WTA ranga punktus.
Cīņā par vietu "US Open" pamatturnīrā Semeņistajas pretiniece būs Austrālijas tenisiste Storma Hantere (WTA 169.). Spēle tiks aizvadīta ceturtdien plkst. 21 pēc Latvijas laika.
ASV atklātais čempionāts norisinās cietā seguma laukumos.