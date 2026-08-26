Latvijas basketbolists Kārlis Šiliņš kļuvis par tēti
Latvijas vīriešu basketbola izlases spēlētājs Kārlis Šiliņš kļuvis par tēti. Par priecīgo notikumu basketbolists pavēstījis savā "Instagram" kontā, publicējot foto, kurā redzamas mazuļa kājiņas.
Pie attēla Šiliņš angļu valodā raksta: "Welcome to the world, little one!" ("Sveicināts pasaulē, mazais!").
Basketbolists šobrīd turpina profesionālo karjeru - nākamajā sezonā viņš atgriezīsies Spānijas augstākajā līgā (ACB), pārstāvot "Coruña" komandu. Šiliņš šajā klubā spēlēja arī 2025. gadā, kad komandai pievienojās martā. "Coruña" sastāvā viņš aizvadīja 13 spēles, vidēji gūstot astoņus punktus un izcīnot 2,5 atlēkušās bumbas.
Aizvadīto sezonu Šiliņš sāka Turcijas klubā "Trabzonspor", bet janvārī pievienojās Klaipēdas "Neptūnas", kur spēlēja kopā ar Latvijas izlases basketbolistu Rihardu Lomažu. Abi latvieši ar komandu izcīnīja Lietuvas čempionāta bronzas medaļas.
2024./2025. gada sezonu Šiliņš sāka Itālijas A sērijas klubā "Pistoia", bet sezonas turpinājumā pārcēlās uz "Coruña".