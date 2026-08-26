Latvijas volejbolistes mača izskaņā piedzīvo sāpīgu zaudējumu pret Slovēniju
Latvijas sieviešu volejbola izlase trešdien Stambulā Eiropas čempionāta finālturnīrā piecos setos piekāpās Slovēnijas valstsvienībai, piedzīvojot ceturto neveiksmi.
A grupas ceturtajā mačā Latvijas volejbolistes atzina pretinieču pārākumu ar 2-3 (25:23, 25:19, 15:25, 13:25, 12:15).
Pirmā seta ievadā latvietes iekrāja četru punktu pārsvaru (13:9), taču turpinājumā slovēnietes atspēlējās un neļāva Latvijai tikt pie vairāk nekā divu punktu pārsvara. Seta beigās latvietes guva trīs punktus pēc kārtas un uzvarēja ar 25:23.
Otrā seta vidū Latvijas volejbolistes panāca 16:12, bet seta izskaņā palielināja pārsvaru līdz sešiem punktiem (22:16). Latvietes nosargāja pārsvaru un guva panākumu setā ar 25:19.
Trešajā setā slovēnietes tika pie desmit punktu pārsvara (15:5), un pretinieces līdz seta beigām nosargāja +10, latvietēm piedzīvojot zaudējumu ar 15:25. Arī ceturtajā setā Slovēnijas volejbolistes iekrāja drošu pārsvaru un uzvarēja ar 25:13.
Izšķirošā seta sākumā latvietes pēc neliela izrāviena panāca 5:1, taču turpinājumā slovēnietes atspēlējās un pārņēma vadību ar 12:7. Latvijas volejbolistēm vēl izdevās samazināt pretinieču pārsvaru līdz diviem punktiem, bet izskaņā Slovēnija guva panākumu ar 15:12.
Otrajā dienas spēlē A grupā plkst. 19 tiksies Turcijas un Vācijas izlases.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase piektdien ar 0-3 (17:25, 16:25, 16:25) zaudēja pašreizējām Eiropas čempionēm turcietēm, svētdien ar 1-3 (15:25, 18:25, 25:13, 15:25) piekāpās Vācijas izlasei, bet pirmdien ar 1-3 (19:25, 25:23, 22:25, 24:26) atzina Polijas valstsvienības pārākumu.
Slovēnijas izlase turnīra pirmajā mačā ar 3-0 (25:22, 25:21, 25:20) pieveica Vāciju, otrajā spēlē ar 1-3 (21:25, 25:22, 17:25, 16:25) piekāpās Turcijai, bet vakar trešajā mačā ar Poliju tika piedzīvots zaudējums ar 0-3 (14:25, 26:28, 18:25).
Latvijas izlase pasaules rangā ieņem 64. vietu, bet Slovēnija ir 18. pozīcijā.
Latvijas valstsvienība ar Slovēnijas izlasi šogad jūnijā tikās Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Eiropas līgas spēlē, piedzīvojot zaudējumu ar 0-3 (36:38, 23:25, 18:25). Tajā mačā latvietes sasniedza izlases rekordu vienā setā gūtajos punktos - 36.
Latvijas izlase Eiropas čempionāta finālturnīrā pēdējoreiz spēlēja 1997. gadā.
Slovēnijas izlase iepriekšējā Eiropas čempionātā pirms trim gadiem ieņēma 20. vietu, bet šogad izcīnīja sudraba godalgas CEV Nāciju līgā.
Ar Slovēnijas izlasi oficiālos mačos latvietes ir tikušās četras reizes, visos mačos piedzīvojot zaudējumus un svinot panākumu tikai vienā setā.
Latvijas izlase čempionāta turpinājumā ceturtdien tiksies Ungāriju (29.). No sešām A grupas dalībniecēm izslēgšanas spēļu turnīrā iekļūs četras spēcīgākās komandas.
Eiropas čempionāts no 21. augusta līdz 6. septembrim notiek Azerbaidžānā, Čehijā, Turcijā un Zviedrijā, bet "play-off" spēļu turnīrs tiks aizvadīts Stambulā.
Latvijas izlasē Daniēlem Kaprioti palīdz treneri Arvils Keišs, Inguna Minusa un Edvarts Buivids, fiziskās sagatavotības treneris Roni Rekola un statistiķi Mareks Maksimovs un Vladimirs Visockis.
Latvijas sieviešu volejbola izlases sastāvs Eiropas čempionātā:
cēlājas - Elvita Dolotova ("Rīgas Stradiņa universitāte"), Elza Reknere (Šapellermonas "Tchalou", Beļģija);
malējās uzbrucējas - Elīna Zvaigzne ("Freisen", Vācija), Paula Nikola Nečiporuka ("Saint-Die-des-Vosges", Francija), Anija Jurdža ("Wroclaw", Polija), Šarlote Šlitere ("Rīgas Volejbola skola"/"Latvijas Universitāte");
diagonāles spēlētājas - Marta Kamēlija Levinska (Drēzdenes "Dresdner SC 1898", Vācija), Megija Dambrehte (Kūsamo "Polkky", Somija);
pirmā tempa uzbrucējas - Anna Rīta (Piekrastes Karolīnas Universitāte, ASV), Marta Beatrise Gintere (Olomoucas UP, Čehija), Karmena Struka (Āhenes "Ladies in Black", Vācija), Junora Vagele (Štrālzundas "Wildcats", Vācija);
"libero" - Kristīne Kramēna, Megija Grundmane (abas - "Rīgas Stradiņa universitāte").