Skandalozajam Kanteram pēc konflikta WNBA liedz ieeju "Sky" spēlēs
Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) komanda Čikāgas "Sky" liegusi bijušajam Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētājam Enesam Kanteram ieeju tās mājas spēlēs.
Kanters svētdien tika izraidīts no spēles skatītāju rindām pēc tam, kad konfliktēja ar "Sky" aizsardzi Natašu Klaudu. Kanters uz spēli, kurā "Sky" mājās uzņēma Indiānas "Fever", bija ieradies kreklā ar uzrakstu "WOMAN noun. adult human female.", tādējādi norādot uz WNBA neviennozīmīgo nostāju jautājumā par transpersonu iespējamo dalību līgā.
Trešās ceturtdaļas pirmspēdējā minūtē Klauda devās laukuma malā sēdošā Kantera virzienā un kliedza uz viņu, savukārt Kanters piecēlās kājās un devās pretī basketbolistes virzienā. Pārējās "Sky" basketbolistes iestājās starp Klaudu un Kanteru, liedzot konfliktam attīstīties tālāk. Apsargu pavadībā Kanters pameta spēles zāli, vēlāk iesaistoties sarunā arī ar policiju. Otrdien "Sky" īpašnieks Maikls Alters paziņoja, ka Kanteram liegta ieeja Čikāgas komandas mājas spēlēs, kamēr viņš nebūs apliecinājis, ka ir gatavs ievērot noteikumus un neradīt potenciālu apdraudējumu. "Sky" nav iekļuvusi izslēgšanas turnīrā un šosezon aizvadīs vēl divas mājas spēles.
Šosezon līgā saasinājušās diskusijas, vai transpersonām sievietēm - personām, kuras dzimušas kā vīrieši un kuras pārejas laikā pielāgojas savai dzimumidentitātei - vajadzētu ļaut piedalīties līgā. WNBA nekad nav bijusi šāda spēlētāja. Lai gan līgas koplīgumā teikts, ka WNBA ir paredzēta tikai sievietēm, tajā nav ietverta nekāda konkrētāka informācija par dzimumidentitāti vai dzimumu, kas personai bijis dzimšanas brīdī.
"Fever" aizsardze Sofija Kaningema pagājušajā mēnesī ESPN publicētajā ierakstā sacīja, ka viņa iebilst pret transpersonu dalību meiteņu un sieviešu sporta veidos. Kanters un vēl viens bijušais NBA spēlētājs Roiss Vaits paziņoja, ka ir tiesīgi piedalīties WNBA draftā, sakot, ka identificē sevi kā sievietes.