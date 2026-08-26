Bijušais Latvijas bobsleja izlases treneris Sandis Prūsis atklājis jaunumus par nākamo darbavietu
Ilggadējais Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Sandis Prūsis jau drīzumā oficiāli varētu tikt apstiprināts jaunā darbā, viņš atklājis komentārā "Sportajaunumi.com".
Sandis Prūsis tuvojas tam, lai turpmāk trenētu Francijas bobsleja izlasi, atklāja pats speciālists. Ja tā notiks, tad viņam palīdzēs bijušais stūmējs Daumants Dreiškens, kurš pagājušajā sezonā strādāja Ķīnas izlasē. Abi jau nedēļu pavadījuši Francijā, lai vairāk iepazītos ar izlasi un treniņprocesu. Sagaidāms, ka līgums ar speciālistiem varētu tikt noslēgts oktobrī.
"Mēs esam procesā. Visādi pavērsieni vēl ir iespējami," par pušu sadarbību vēl izvairīgi izteicās pats Prūsis. "Es labprāt sākumā vienotos par viena gada sadarbību, lai labāk apjaustu, kāda ir situācija. Protams, ka francūži runā tikai par 2030. gadu, kad ir nākamā ziemas olimpiāde," par iespējamo sadarbības termiņu izteicās bobsleja speciālists. Pēc četriem gadiem nākamā ziemas olimpiāde gaidāma Francijas Alpos, bet renes sporta veidu sacensības notiks jau esošajā Laplaņas trasē.
Novērotais treniņnometnē licis Prūsim saprast, ka ir jāveido pavisam jauna komanda. "Runājot par kadriem, labāka situācija ir sieviešu izlasē. Vienīgajam Pasaules kausa līmeņa pilotam Einričam ir jau 36 gadi. Ir jābūvē jauna komanda, kam viņi piekrīt, bet tam ir vajadzīgs laiks un nauda.” Jaunā Francijas Bobsleja federācijas vadībā, kurā notikušas pārmaiņas, šāda ideja no potenciālā jaunā treneru vidus uztverta ar sapratni.
Pēc bobslejista karjeras beigām Sandis Prūsis strādāja ar Itālijas izlasi, bet pēc tam no 2006. līdz pat 2025. gadam vadīja Latvijas bobsleja izlasi. Viņa vadībā Latvijas bobslejisti kļuva par olimpiskajiem, pasaules un Eiropas čempioniem, visos šajos nozīmīgajos forumos tiekot arī pie cita kaluma medaļām. Latvijas bobslejā otro sezonu kā galvenais treneris strādās Emīls Cipulis.