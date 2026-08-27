Latvijas basketbolistiem Zadarā pretī talantu pilnā un pēc panākumiem izslāpusī Horvātija
Šodien plkst. 21:00 Latvijas vīriešu basketbola izlase turpinās 2027. gada Pasaules kausa kvalifikāciju ar spēli pret spēcīgo Horvātiju. Spēles tiešraide LTV7 un Go3 Sports.
Pirms otrās kvalifikācijas grupu posma lielāks optimisms no atrašanās tabulā viedokļa ir Horvātijai. Horvāti pirmajā kārtā tikuši pie bilances 5-1, kas dod labas izredzes sasniegt 2027. gada Pasaules kausu. Latvija ar 3-3 ir ceturtā, un tai nepieciešama teju perfekta bilance sešās spēlēs pret Horvātiju, Vāciju un Izraēlu finālturnīra sasniegšanā. Pēc spēles pret horvātiem 30. augustā savā laukumā tiks uzņemta Izraēla.
Here's how things stand in the FIBA Basketball World Cup European Qualifiers ahead of the Second Round 📊 pic.twitter.com/m2jzvGGLVr— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) August 17, 2026
Savainojumi un atteikumi
Latvijas basketbola izlases sastāvs augusta logā ir tālu no perfektā. Karjeru izlasē noslēguši Dāvis Bertāns un Aigars Šķēle, apdrošināšanas sāgu apvij Andreju Gražuli, kurš arīdzan paziņojis par savu turpmāko nespēlēšanu. Goldensteitas "Warriors" liedza spēlēt Latvijas lielākajai basketbola zvaigznei Kristapam Porziņģim, savukārt no veselības likstām vēl atkopjas Rodions Kurucs. Personīgi iemesli ir Rolandam Šmitam, savukārt Artūram Žagaram īsi pirms oficiālo treniņu sākuma ieteica nespēlēt jaunais klubs Ķīnā. Visam pa vidu aģenta Artūra Kalnīša sāga, kura ārzemju klienti iekārtoti darbā krievu klubos. Tas lika kapteinim Rihardam Lomažam paziņot par sadarbības pārtraukšanu ar Kalnīti.
Beigu sastāvu ietekmējuši arī dažādi savainojumi. Treniņnometnes laikā noskaidrojās, ka veselības problēmas liegs spēlēt uzbrucējam Ojāram Siliņam un saspēles vadītājam Tomam Skujam. Tikmēr pēdējā pārbaudes spēlē pret Ukrainā sejas traumu guva garā gala basketbolists Kārlis Šiliņš, kas tādējādi nelika Jānim Gailītim daudz domāt par sastāva izvēli - 12 palikušie arī spēlēs pret Horvātiju. Debiju oficiālajās spēlēs (iepriekš devās laukumā pārbaudes mačos) piedzīvos Tomass Talcis, savukārt pieredzējušākais ir Mareks Mejeris, kurš varētu doties laukumā jau savā 130. spēlē izlases rindās.
Pret jūnija logu atgriezies ierindā ne tikai Mejeris, bet arī saspēles vadītājs Kristers Zoriks. Pārējie desmit bija Jāņa Gailīša redzeslokā jau iepriekšējos logos. "Klubos Jānis ir ļoti prasīgs un tas ir pārnests arī šeit izlasē. Dažkārt valstsvienībās atmosfēra ir brīvāka, taču tagad - nopietnāka. Mūsu gadījumā ir nepieciešams turēt kvalitāti un disciplīnu, spiežot no mums ārā maksimumu," par Gailīša vaibstiem izlasē Jauns.lv teica Mejeris.
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Latvijas vīriešu basketbola izlase, gatavojoties 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem, 23. augustā Rīgā tikās pārbaudes spēlē pret ...
Pirms Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm Latvijas basketbolisti aizvadīja divas pārbaudes spēles, galotnēs piekāpjoties Slovēnijai ar 86:89 un Ukrainai ar 82:84. Abās spēlēs bija gan iepriecinoši spēles nogriežņi, gan nozīmīgi kritumi, kas ļāva pretinieku līderiem kā Klemenam Prepeličam un Svjatoslavam Mihaiļukam gūt vairākus punktus pēc kārtas uzbrukumā. "Trīs nedēļas esam bijuši labā darba procesā, noteikti ir potenciāls spēlēt labāk, nekā tas izdevās pārbaudes mačos. Katrā bija labas epizodes, taču nevienā visi līderi vienlaikus neuzbruka ar labu precizitātes procentu, nevienā neiztikām bez nepiespiestām kļūdām," teica galvenais treneris Jānis Gailītis, kurš norādīja uz nepieciešamo Horvātijā.
"Pēc iespējas ilgāku laiku jāsaglabā spēles intensitāte, enerģija, agresivitāte, ko varam likt pretī horvātu pārsvaram fizikalitātē un līderu individuālajā meistarībā. Ja spēsim limitēt kļūdu skaitu abās laukuma pusēs, uzbrukumā nospēlēt pacietīgāk, vienlaikus nezaudējot agresivitāti un neļausim horvātiem ātri iegūt pārsvaru – var parādīties dažādas iespējas." Latvijas izlasē pārbaudes spēlēs kā līderi sevi pieteica Rihards Lomažs, Kristers Zoriks un Artūrs Strautiņš.
Pretī NBA pieredze un talants
Horvātijas basketbola izlase vienmēr varējusi rēķināties ar talantīgiem basketbolistiem, taču pēdējos gados šis talants nedeva iespēju spēlēt augstākajās izlašu sacensībās. Horvāti nespēja kvalificēties 2025. gada Eiropas čempionātam, tāpat izlase nav piedalījusies pēdējos divos Pasaules kausos pēc kārtas.
Horvātiem lielākie panākumi basketbolā bija 1990. gadu sākumā. 1992. gada olimpiskajās spēlēs tie aizspēlējās līdz finālam, zaudējot sapņu komandai ar NBA zvaigznēm no ASV. 1993. un 1995. gada Eiropas čempionātos Horvātija ieguva bronzas medaļas, to pašu paveicot 1994. gada Pasaules kausā. Turpmākajos gados vairs pie medaļām izlašu turnīros nav izdevies tikt. Vistuvāk tam Horvātija bija 2013. gada Eiropas čempionātā, kurā aizspēlējās līdz pusfinālam, samierinoties ar ceturto vietu, tikmēr 2016. gada olimpiskajās spēlēs tiem piektā vieta.
Par talanta trūkumu Horvātijas basketbols nevar sūdzēties arī pašlaik. Mario Hezonja ir viens no Eiropas labākajiem basketbolistiem. Pēc pēdējās sezonas Madrides "Real", kurā ar vidēji gūtiem 17,5 punktiem viņš bija līderis, šajā starpsezonā basketbolists lēmis atgriezties NBA. Pēc deviņām sezonām basketbola mekā Eiropā atgriezies Dario Šaričs, kurš spēlēs Stambulas "Anadolu Efes". NBA spēlē arī Karlo Matkovičs (52. izvēle 2022. gada NBA draftā) un centrs Ivica Zubacs (pēdējā sezonā "Pacers" sastāvā 11,6 punkti un 7,2 bumbas zem groziem).
Vairāki no kandidātiem, kas jau šodien dosies laukumā pret Latviju, ikdienā spēlējuši Spānijas ACB līgā. Luka Bozičs "Granada" sastāvā iepriekšējā sezonā vidēji iekrāja 16,2 punktus, 6,6 atlēkušās bumbas un 3,1 rezultatīvo piespēli. Danko Brankovičs un Dominiks Mavra bija Artūra Kuruca komandas biedri "Breogan" komandā (pirmajam 11,3 punkti, otrajam 8,8 punkti vidēji spēlē). Savukārt Toni Nakičs pavadīja sezonu Mursijā pie izlases bijušā trenera Sito Alonso. Turcijā "Merkezefendi" rindās rezultatīva sezona aiz muguras Roko Badžimam (11,5 punkti), tāpat kā naturalizētajam Džalīnam Smitam. Viņš Ankaras "Turk Telekom" guva 12,2 punktus spēlē. Horvātija jau izsenis ir viena no valstīm, kas izmanto FIBA ļauto viena naturalizētā basketbolista likumu sastāvā.
"Latvija nav no parocīgākajām komandām," to raksturoja Horvātijas izlases treneris Tomislavs Mijatovičs, kurš ilgus gadus strādā Stambulas "Anadolu Efes" rindās un ir strādājis kopā ar Rolandu Šmitu. "Latvija šobrīd iet cauri paaudžu maiņai. Tā koncentrējas uz spēli caur aizsargiem un metieniem no tālienes, uz ko mums jābūt maksimāli koncentrētiem un gataviem. Lai uzvarētu, mums jāuzspiež savs spēles stils, jāspēlē disciplinēti, jākontrolē cīņa par atlēkušajām bumbām un kvalitatīvi jāspēlē uzbrukumā. Būs svarīgi ierobežot Latvijai izpildīt vieglus tālmetienus," par uzvaras recepti pirms spēles teica pretinieku galvenais treneris. "Nezinu neko daudz par Latviju, taču viņi spēlē ātru basketbolu, metot pa grozu pirmajās sekundēs. Jebkurš šajā komandā var trāpīt no tālienes. Viņi spēlē modernu basketbolu, un mums ir jābūt taktiski gataviem uz visu," Latviju analizēja Horvātijas centrs Ivica Zubacs.
"Viņi ļoti spēlē uz savu talanta līmeni. Vismaz tas galvenais piecinieks," par pretiniekiem pauda Mareks Mejeris. "Viņi visi ļoti daudz spēlē uz individuālo meistarību. Mēs apmēram zinām, ko sagaidīt." Vai var ierobežot Hezonju? Galvenais ir apgrūtināt viņa spēles kvalitāti, atklāja Latvijas izlases pieredzējušais basketbolists. "Viņš iemetīs savus 20 punktus, taču, ja, piemēram, ar 20 metieniem, tad tā ir būtiska nianse. Vai mēs apturēsim viņu no mešanas pa grozu? Visdrīzāk, ka nē." Pirms kvalifikācijas mačiem Horvātija piedalījās pārbaudes turnīrā Vācijā, spēlējot pret esošo Eiropas un pasaules čempioni, kā arī Turciju.
Uzņems basketbola pilsētā
Latvijas un Horvātijas spēle gaidāma Zadarā, Krešimira Čosiča vārdā nosauktajā basketbola arēnā, kurā ir deviņu tūkstošu fanu ietilpība. Prieku par spēlēšanu Zadarā izteikuši Horvātijas izlases basketbolistu. Zadara ir labi zināma pilsēta basketbolā, 1945. gadā dibinātais klubs "Zadar", kas kluba vēsturē ieguvis neskaitāmus titulus. Pilsētu uzskata par vietu, kurā dzimis Horvātijas basketbols.
"Visi ir ļoti priecīgi, ka spēlēsim Zadarā. Vēlamies, lai atmosfēra būtu kas tāds, kas liegs Latvijai atbildēt mums tā, kā viņi to grib," teica Mijatovičs. "Pavisam noteikti esmu priecīgs, ka spēlēsim Zadarā. Šķiet, ka vēlme spēlēt šeit nāca tieši no spēlētājiem. Zadara ir ne tikai Horvātijas basketbola galvaspilsēta. To zina visā pasaulē, tāpēc nav daudz jāiepazīstina ar to. Ir īpaša sajūta, spēlējot Zadarā. Šķiet, ka nav nepieciešams jautāt, vai zāle būs izpārdota. Pavisam noteikti tā būs pilna! Ar mūsu fanu palīdzību varam paveikt daudz," trenerim piebalsoja Horvātijas lielākā zvaigzne Hezonja.
Abas komandas oficiālos mačos savstarpēji spēkojušās sešas reizes, Latvijai tiekot pie vienas uzvaras. 2007. gada Eiropas čempionātā latvieši bija pārāki ar 85:77, toreiz pieciem basketbolistiem (Armandam Šķēlem, Andrim Biedriņam, Kristapam Janičenokam, Jānim Blūmam un Uvim Helmanim) gūstot vismaz desmit punktus. Šī uzvara toreiz kļuva par vienīgo 2007. gada finālturnīrā.
Latvijas vīriešu basketbola izlases sastāvs spēlei ar Horvātiju:
Roberts Blumbergs ("Zaragoza", Spānija), Mareks Mejeris ("VEF Rīga"), Artūrs Strautiņš ("Roma SPQR", Itālija), Rihards Lomažs (bez kluba), Klāvs Čavars, Toms Talcis (abi - "Rīgas zeļļi"), Mārtiņš Laksa ("Alftanes", Islande), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Kristaps Ķilps (Toruņas "Polski Cukier", Polija), Anrijs Miška (Ļubļinas "Start", Polija), Kristers Zoriks (Varšavas "Legia", Polija), Toms Leimanis ("Ourense", Spānija)
Horvātijas vīriešu basketbola izlases kandidāti:
Džalīns Smits (Jeruzalemes "Hapoel", Izraēla), Dominiks Mavra, Danko Brankovičs (abi - Lugo "Rio Breogan", Spānija), Roko Badžims (Denizli "Merkezefendi", Turcija), Antonio Jordano, Mateo Drežņaks (abi - Podgoricas "SC Derby", Melnkalne), Mario Hezonja (Klīvlendas "Cavaliers", NBA), Luka Bozičs ("Granada", Spānija), Toni Nakičs (Mursijas UCAM, Spānija), Dario Šaričs (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Davids Škara (Ļubļanas "Cedevita Olimpija", Slovēnija), Ivica Zubacs (Indiānas "Pacers", NBA), Karlo Matkovičs (Ņūorleānas "Pelicans", NBA)