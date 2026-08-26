Anžejs Pasečņiks pēc gada Taivānā karjeru turpinās Turcijas augstākajā līgā
Turcijas basketbola klubs Izmiras "Petkim Spor" paziņojis par 30 gadus vecā Anžeja Pasečņika piesaisti.
Anžejs Pasečņiks, kurš pēdējos gados Latvijas izlasē parādās reti, iepriekšējo sezonu pavadīja Taivānas basketbola līgas komandā "JKO Lioneers". Tās rindās viņš vidēji guva 10,4 punktus, izcīnīja 7,7 atlēkušās bumbas un izdarīja 1,5 rezultatīvās piespēles.
Starpsezonā Pasečņiks atgriezies Turcijā, kur pavadīja 2024./2025. gada sezonu, kad spēlēja Bursas "Tofa" sastāvā. Šoreiz viņš papildinājis citu šīs valsts augstākās līgas komandu Izmiras "Petkim Spor", oficiāli ziņo klubs. Iepriekš šo komandu pārstāvējuši arī citi latvieši kā Kristers Zoriks un Roberts Blumbergs.
Karjeras laikā Pasečņiks spēlējis arī tādās komandās kā "VEF Rīga", Spānijas "Gran Canaria", Seviljas "Real Betis" un "Palencia", kā arī Francijas "Metropolitans 92". 27 spēles Pasečņiks nospēlējis Nacionālajā basketbola asociācijā Vašingtonas "Wizards" sastāvā. Pirms 2024./2025. gada sezonas viņš sevi apliecināja Milvoki "Bucks" treniņnometnē, pie vietas sastāvā netiekot.
"Petkim Spor" basketbola klubs dibināts 2013. gadā. Pagājušajā Turcijas basketbola sezonā vienība ieņēma 13. vietu, bet FIBA Eiropas kausā aizspēlējās līdz ceturtdaļfinālam. Komanda Turcijas spēcīgākajā čempionātā spēlē kopš 2020./2021. gada sezonas, augstākais rezultāts ir septītā vieta regulārajā turnīrā un zaudējums ceturtdaļfinālā 2023./2024. gada sezonā.
🏀 | Hoş Geldin, Anžejs Pasečņiks!— Aliağa Petkimspor (@Petkimspor) August 26, 2026
Letonya Milli Takımı formasını da giyen, geçtiğimiz sezon Hsinchu JKO Lioneers formasıyla 10,4 sayı, 7,7 ribaunt ve 1,5 asist ortalamaları yakalayan 2.18’lik pivot Anžejs Pasečņiks, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı. 🇱🇻… pic.twitter.com/W6WmaqiJF1