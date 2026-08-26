Olimpiskā čempione daiļslidošanā paziņo par pārtraukumu karjerā
Ar paziņojumu klajā nākusi olimpiskā čempione daiļslidošanā Elisa Liu.
Olimpiskā čempione daiļslidošanā amerikāniete Elisa Liu izlaidīs jauno sezonu, pavēstījusi sportiste. "Kamēr citi paziņo par savām jaunajām programmām, es paziņoju, ka šajā sezonā nestartēšu," savā "Instagram" kontā ierakstījusi Liu. Sportiste piebilda, ka pārtraukuma laikā viņa grasās veltīt laiku, lai "pārkārtotu prioritātes un noslīpētu dažādas lietas".
21 gadu vecā ASV daiļslidotāja februārī Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs izcīnīja zeltu, aiz sevis atstājot trīs Japānas daiļslidotājas - Kaori Sakamoto, Ami Nakari un Moni Čibu. Tāpat amerikāniete intervijā telekanālam NBC sacīja, ka pārtraukuma laikā plāno turpināt trenēties un pilnveidot savas prasmes.
Šis nav pirmais pārtraukums Liu karjerā. 2022. gadā, būdama 16 gadus veca, viņa aizgāja no daiļslidošanas, toreiz sakot, ka bija "tik ļoti aizrāvusies ar slidošanu, ka īsti neko citu nedarīja". 2024./2025. gada sezonā viņa atgriezās sacensību apritē.