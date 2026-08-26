Goldensteitas "Warriors" sastāva komplektāciju noslēdz ar konkurenta piesaisti Porziņģim
Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Goldensteitas "Warriors" noslēgusi viena gada līgumu ar aizsargu Brendonu Viljamsu un spēka uzbrucēja Džordžu Niangu, ESPN apstiprināja sportista aģenti.
Brendons Viljamss pirms tam bija brīvā aģenta statusā, un ar viņu noslēgts 2,6 miljonus ASV dolāru vērts līgums. Iepriekšējās trīs sezonas 26 gadus vecais Viljamss bija Dalasas "Mavericks" sastāvā, pēdējā no tām 66 mačos vidēji 22 minūtēs gūstot 13 punktus. Karjeru NBA viņš sāka Portlendas "Trail Blazers" komandā, kurā pavadīja vienu sezonu.
Tāpat Goldensteita uz vienu gadu par 3,9 milljoniem ASV dolāru piesaistījusi spēka uzbrucēju Džordžu Niangu. Viņš iepriekšējo sezonu izlaida kājas traumas dēļ, bet pirms tam pierādīja spēju trāpīt no distances (39,9% no tālmetienu līnijas), turklāt spēlējot bez nozīmīgām traumām. Karjeras laikā Niangs spēlējis Indiānas "Pacers", Jūtas "Jazz", Filadelfijas "76ers", Klīvlendas "Cavaliers" un Atlantas "Hawks". 544 spēlēs līgā viņš vidēji iekrājis 7,4 punktus un 2,5 atlēkušās bumbas. Jāmin, ka 2025. gada vasarā Atlanta Niangu iesaistīja maiņas darījumā pret Kristapu Porziņģi, aizsūtot viņu uz Bostonas "Celtics". Klubā gan Niangs neaizvadīja ne spēli.
Tiek teikts, ka Nianga piesaiste domāta kā papildinājums garajā galā, dodot iespēju aizvietot laukumā Kristapu Porziņģi, Alu Horfordu, Dreimondu Grīnu un jauno Jakselu Lendeborgu. 2017. gadā Niangs jau atradās Goldensteitas treniņnometnē, vēlāk uzspēlējot G-līgas klubā Santakruzas "Warriors".
"Warriors" pamatsastāvā šobrīd ir 15 spēlētāji. Jau iepriekš kluba ģenerālmenedžeris Maiks Danlīvijs paziņoja, komanda plāno piesaistīt arī 15. basketbolistu, nevis atstāt brīvu vietu, kā tas darīts iepriekšējās sezonās finansiālu apsvērumu dēļ. Sezonas sākumā "Warriors" komandai būs jāiztiek bez Džimija Batlera un Mouzesa Mūdija.