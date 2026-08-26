Krievijas hokejistus tomēr atgriež starptautiskajās sacensībās
2027. gada ziemas Universiādē hokejā un kērlingā atgriezīsies agresorvalsts izlases no Krievijas, paziņojusi Starptautiskā Universitāšu sporta federācija (FISU).
2027. gada ziemas Universiāde Ķīnā, kas kļūs par 33. šādu notikumu vēsturē, norisināsies no nākamā gada 15. līdz 25. janvārim. Paziņots dalībnieku sastāvs hokejā un kērlingā. Hokejā piedalīsies desmit izlases vīriešiem un astoņas sievietēm.
Hokejā ziemas Universiādē pirmo reizi kopš 2019. gada piedalīsies agresorvalsts izlase jeb krievi. Pēdējā dalības reizē, kad Universiādi rīkoja tieši Krievijā (Krasnojarskā), viņi izcīnīja zeltu gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē. Viņi gan nepārstāvēs Krieviju kā valsti, bet spēlēs zem neitrālās studentu komandas vārda (SNA abreviatūra). Vīriešiem par zeltu vēl cīnīsies Kanādas, Ķīnas, Čehijas, Lielbritānijas, Japānas, Kazahstānas, Korejas, Slovākijas un ASV izlases, bet sievietēm Kanādas, Ķīnas, Čehijas, Irānas, Slovākijas un ASV.
Kamēr FISU ļāvusi neitrālā statusā krieviem atgriezties sacensībās, Starptautiskā Ledus hokeja federācija paturējusi spēkā esošo diskvalifikāciju arī uz nākamo hokeja sezonu. Pagaidām ļauta Baltkrievijas jauniešu hokeja un sieviešu izlašu atgriešanās starptautiskajās sacensībās, savukārt krieviem paturēta spēkā esoša diskvalifikācija. To piesprieda pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā.
Pēc Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmuma ļaut sacensību apritē atgriezties krieviem zem sava karoga arvien vairāk starptautisko federāciju ļāvušas Krievijas un Baltkrievijas sportistiem atkal startēt starptautiskajās sacensībās. Atsevišķos sporta veidos krievi par savām tiesībām cīnās caur Sporta arbitrāžas tiesu.