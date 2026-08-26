LOK Atlētu komisija iestājas par Anastasiju Samoilovu, nokaitēto situāciju komentē volejbola federācijas prezidents
Turpinās publisku viedokļu izteikšana par pludmales volejbolistes Anastasijas Samoilovas un Latvijas Volejbola federācijas konfliktu.
Jau ziņots, ka pēc izcīnītās bronzas medaļas Eiropas čempionātā pludmales volejbolā sociālajā tīklā "Instagram" ar viedokli klajā nāca Anastasija Samoilova, kritizējot Latvijas Volejbola federāciju par neesošo atbalstu sporta veidam. Latvijas Volejbola federācija šo kritiku noraidīja, argumentējot par dažādajiem atbalsta veidiem, kurus Latvijas vadošais dāmu pludmales volejbola pāris saņem, tostarp no valsts finansējuma. LVF pauda, ka ikgadēji tā finansē pludmales volejbola ar aptuveni 700 tūkstošiem eiro. Aizvadītajā nedēļas nogalē Samoilova atklāja, ka saņēmusi vēstuli no LVF, ko interpretējusi kā draudus LOV finansējuma atņemšanai. Arī šos pārmetumus LVF noliedza.
Ar publisku viedokli klajā nākusi Latvijas Olimpiskās komitejas Atlētu komisija. Tās sastāvā atrodas Gunta Vaičule, Anastasija Grigorjeva, Toms Skujiņš, Roberts Akmens, Haralds Silovs, Artūrs Liepa un Baiba Bogdanova. Savā publikācijā sociālajos tīklos Atlētu komisija iestājusies par Samoilovu, paužot sekojošo.
"Atlētu komisijas uzdevums ir pārstāvēt un aizstāvēt sportistu balsi. Tādēļ situācijās, kad sportists publiski runā par jautājumiem, kas skar viņa sportisko vidi, finansējumu, sporta veida pārvaldību vai attīstību, uzskatām par būtisku atgādināt fundamentālu principu - sportistam ir tiesības uzdot jautājumus, paust savu viedokli un vērtēt sistēmu, nebaidoties no spiediena vai iespējamām negatīvām sekām. Mēs iestājamies par Anastasijas Samoilovas tiesībām paust savu redzējumu, uzdot jautājumus un runāt par jautājumiem, kas skar viņas sporta veidu un profesionālo vidi. Vienlaikus uzskatām par būtisku aizsargāt arī sportista profesionālo reputāciju. Sportista pausts viedoklis nedrīkst kļūt par pamatu viņa godprātības vai profesionālās reputācijas nepamatotai apšaubīšanai. Sportista balss nav drauds sporta sistēmai. Tā ir priekšnoteikums atvērtai, godīgai un uz attīstību vērstai sporta videi. Mēs aicinām visas iesaistītās puses uz jēgpilnu dialogu, kas balstīts savstarpējā cieņā, atklātībā un saprātīgā argumentācijā! Mums visiem ir kopīgs mērķis - stipra, godīga un uz attīstību vērsta Latvijas sporta vide."
Komentāru Latvijas Televīzijai par esošo situāciju sniedzis arī Latvijas Volejbola federācijas prezidents Arnis Tunte. "Tas, kas notiek šobrīd, ir absolūti nepieļaujami un nesaprotami," teikto iesāka Tunte. "Ļoti, ļoti ceru, ka tas tuvākajā laikā atrisināsies un ka sarunas notiks produktīvas ne publiskajā telpā, bet savstarpēji." Tunte uzsvēra, ka ir lūdzis valdi izvērtēt Samoilovas un Graudiņas finansiālos tēriņus pēdējo trīs gadu laikā. Ja šajos finansiālajos rādītājos atklāsies kādi robi, Latvijas Volejbola federācija ir gatava palīdzēt. "Mēs kā padome varēsim meklēt risinājumus, ja tiks konstatēts, ka meitenēm tiešām ir kaut kādi caurumi, robi vai netiek nodrošināts tas, kas viņām nepieciešams. Mēs kā padome ļoti, ļoti, atbalstām meitenes sporta arēnās. Par to liecina arī tas, ka daļa no padomes un valdes ir meiteņu atbalstītāji – teiksim, viņu pārstāvētie uzņēmumi. Līdz ar to meitenēm ir jābūt drošām, ka mēs par viņām stāvam."
Volejbola federācijas prezidents uzsvēra, ka, lai arī līdz galam neizprot Anastasijas Samoilovas pārmetumus, pārim valsts finansējums netiks atņemts, kā tas, iespējams, varēja tikt interpretēts no nosūtītās vēstules. "Mūsu mērķis kā federācijai ir palīdzēt. Par draudiem atņemt LOV finansējumu mums nevienā brīdī nav bijis - Aivars Platonovs bija pirmais, kurš teica, ka mēs nekādā gadījumā nevaram skart meiteņu finansējumu šo diskusiju dēļ. Līdz ar to es aicinu abas puses mierīgi apsēsties, saprast, ko mēs īsti gribam panākt, un tad varbūt definēt un noziņot man. Tā droši vien vieglāk varēs atrisinās visas problēmas."