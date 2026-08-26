Zvaigžņotajā "US Open" jaukto dubultspēļu turnīrā ātri izstājas Sabaļenka ar Džokoviču, zaudē arī leģendārā Serēna Viljamsa ar Karlosu Alkarasu
Foto: Andrew Schwartz/SIPA
Karloss Alkarass ar Serēnu Viljamsu necīnīsies par "US Open" jaukto dubultspēļu turnīra titulu.
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Zvaigžņotajā "US Open" jaukto dubultspēļu turnīrā ātri izstājas Sabaļenka ar Džokoviču, zaudē arī leģendārā Serēna Viljamsa ar Karlosu Alkarasu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Sezonas pēdējais "Grand Slam" tenisā "US Open" iesildās ar jaukto dubultspēļu turnīru, kurā ir jauns formāts un pārstāvētas ielākās tenisa zvaigznes. Liela daļa no tām jau izstājušās.

Zvaigžņotajā "US Open" jaukto dubultspēļu turnīrā ...

Ceturtdaļfinālā zaudēja leģendārā Serēna Viljamsa, kas nesen atgriezās tenisa kortā. Viņa dubultspēļu turnīrā spēlē kopā ar spāni Karlosu Alkarasu, kurš sadziedējis traumu.  Alkarass/Viljamsa cīņā par vietu pusfinālā ar 4-5 (4:6), 1-4 piekāpās Flavio Koboli no Itālijas un šveicietei Belindai Benčičai.

Koboli un Benčičas pretinieki pusfinālā būs Francijas un Ukrainas duets Gaels Monfiss/Elina Svitoļina, kuri ceturtdaļfinālā ar 5-4 (8:6), 4-5 (3:5), 10:8 pārspēja Hariju Patenu no Lielbritānijas un čehieti Katerinu Siņakovu.

Otrajā pusfināla duelī čehi Jakubs Menšiks/Karolīna Muhova tiksies ar krievu pāri Andrejs Rubļovs/Mirra Andrejeva. Pagājušā gada čempioni Itālijas duets Sāra Errani un Andrea Vavasori zaudējumu piedzīvoja pirmajā kārtā, kur apstājās arī ar pirmo numuru izsētie WTA ranga līdere Arina Sabaļenka no Baltkrievijas un titulētais serbs Novaks Džokovičs.

"US Open" pamatturnīrs vienspēlēs sāksies no 30. augusta. 
 

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WTAUS OpenGrand SlamArina SabaļenkaSerēna ViljamsaKarolīna Muhova

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