Zvaigžņotajā "US Open" jaukto dubultspēļu turnīrā ātri izstājas Sabaļenka ar Džokoviču, zaudē arī leģendārā Serēna Viljamsa ar Karlosu Alkarasu
Sezonas pēdējais "Grand Slam" tenisā "US Open" iesildās ar jaukto dubultspēļu turnīru, kurā ir jauns formāts un pārstāvētas ielākās tenisa zvaigznes. Liela daļa no tām jau izstājušās.
Ceturtdaļfinālā zaudēja leģendārā Serēna Viljamsa, kas nesen atgriezās tenisa kortā. Viņa dubultspēļu turnīrā spēlē kopā ar spāni Karlosu Alkarasu, kurš sadziedējis traumu. Alkarass/Viljamsa cīņā par vietu pusfinālā ar 4-5 (4:6), 1-4 piekāpās Flavio Koboli no Itālijas un šveicietei Belindai Benčičai.
Perfect day at the office 🫡— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026
Belinda Bencic and Flavio Cobolli end the run of Serena Williams and Carlos Alcaraz 5-4, 4-1 to reach the semifinals! pic.twitter.com/S9ymVwYOoz
Koboli un Benčičas pretinieki pusfinālā būs Francijas un Ukrainas duets Gaels Monfiss/Elina Svitoļina, kuri ceturtdaļfinālā ar 5-4 (8:6), 4-5 (3:5), 10:8 pārspēja Hariju Patenu no Lielbritānijas un čehieti Katerinu Siņakovu.
GAEL MONFILS SUPERHUMANNESS 🦸♂️— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026
One of the craziest defensive displays you'll ever see! pic.twitter.com/lrhtISD9LS
Otrajā pusfināla duelī čehi Jakubs Menšiks/Karolīna Muhova tiksies ar krievu pāri Andrejs Rubļovs/Mirra Andrejeva. Pagājušā gada čempioni Itālijas duets Sāra Errani un Andrea Vavasori zaudējumu piedzīvoja pirmajā kārtā, kur apstājās arī ar pirmo numuru izsētie WTA ranga līdere Arina Sabaļenka no Baltkrievijas un titulētais serbs Novaks Džokovičs.
"US Open" pamatturnīrs vienspēlēs sāksies no 30. augusta.