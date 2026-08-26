Darja Semeņistaja pārvar "US Open" kvalifikācijas pirmo kārtu un pārtrauc ieilgušo zaudējumu sēriju
Sezonas noslēdzošā "Grand Slam" tenisā "US Open" kvalifikācijas pirmo kārtu pārvarējusi Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja.
Semeņistaja, kura WTA rangā ieņem 109. pozīciju un kvalifikācijā ir izsēta ar ceturto numuru, pirmajā kārtā ar 6-2, 7-5 pārspēja japānieti Haju Kinošitu (WTA 223.).
Spēle ilga pusotru stundu. Pirmajā setā Semeņistaja divas reizes nobreikoja pretinieci, kas ļāva panākt 4-1 vadību un setu noslēgt astotajā geimā ar izmantotu ceturto setbumbu. Otrajā setā Semeņistajai bija jāatspēlējas. Viņa nonāca iedzinējos ar 3-5, vēlāk uzvarot nākamajos četros geimos pēc kārtas. Atspēlēšanās laikā viņa divas reizes nobreikoja pretinieci un spēlei punktu lika ar trešo mačbumbu.
Panākums Semeņistajai ļāva pārtraukt septiņu zaudējumu sēriju. Par kvalifikācijas otrās kārtas sasniegšanu Latvijas tenisiste nopelnīja 20 WTA ranga punktus. Otrajā kārtā Semeņistajas pretiniece būs Krievijas pārstāve Aleksandra Šubladze (WTA 190.).
ASV atklātais čempionāts norisinās cietā seguma laukumos.