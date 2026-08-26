Darja Semeņistaja pārvar "US Open" kvalifikācijas pirmo kārtu un pārtrauc ieilgušo zaudējumu sēriju
Foto: imago/Tischler
Darja Semeņistaja pirms tam zaudēja septiņās spēlēs pēc kārtas.
Citi sporta veidi

Darja Semeņistaja pārvar "US Open" kvalifikācijas pirmo kārtu un pārtrauc ieilgušo zaudējumu sēriju

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Sezonas noslēdzošā "Grand Slam" tenisā "US Open" kvalifikācijas pirmo kārtu pārvarējusi Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja.

Darja Semeņistaja pārvar "US Open" kvalifikācijas ...

Semeņistaja, kura WTA rangā ieņem 109. pozīciju un kvalifikācijā ir izsēta ar ceturto numuru, pirmajā kārtā ar 6-2, 7-5 pārspēja japānieti Haju Kinošitu (WTA 223.).

Spēle ilga pusotru stundu. Pirmajā setā Semeņistaja divas reizes nobreikoja pretinieci, kas ļāva panākt 4-1 vadību un setu noslēgt astotajā geimā ar izmantotu ceturto setbumbu. Otrajā setā Semeņistajai bija jāatspēlējas. Viņa nonāca iedzinējos ar 3-5, vēlāk uzvarot nākamajos četros geimos pēc kārtas. Atspēlēšanās laikā viņa divas reizes nobreikoja pretinieci un spēlei punktu lika ar trešo mačbumbu. 

Panākums Semeņistajai ļāva pārtraukt septiņu zaudējumu sēriju. Par kvalifikācijas otrās kārtas sasniegšanu Latvijas tenisiste nopelnīja 20 WTA ranga punktus. Otrajā kārtā Semeņistajas pretiniece būs Krievijas pārstāve Aleksandra Šubladze (WTA 190.).

ASV atklātais čempionāts norisinās cietā seguma laukumos.

Tēmas

WTAUS OpenASVGrand SlamDarja SemeņistajaTeniss

Citi šobrīd lasa