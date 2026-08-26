Skandāls Allažos: pēc konflikta ar pusaudzi un viņa patēvu policijā vēršas pret olimpieti Kristeru Aparjodu
Pēc konflikta nedēļas nogalē Allažu pagasta festivālā "Allasille" viena no pusēm vērsusies policijā pret kamaniņbraucēju un Valsts policijas darbinieku Kristeru Aparjodu, raksta "Latvijas Avīze".
Konfliktā bijuši iesaistīti 14 gadus vecs pusaudzis, viņa māte un patēvs no vienas puses un Aparjods, apsargs un vēl kāds vīrietis no otras puses. Izdevums atzīst, ka tam nav zināms, kādu iemeslu dēļ konflikts aizsācies.
Sevi par cietušajiem uzskatošā puse klāsta, ka konflikts noticis Allažu tautas namā nakts ballē, kur vispirms esot aizskarts un kādā telpā ieslēgts pusaudzis, bet vēlāk fiziska vardarbība esot tikusi vērsta pret viņa patēvu. Viņi apgalvo, ka Aparjods esot bijis tas, kurš sācis konfliktu ar pusaudzi.
Šobrīd lietu pārņēmis Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Ziemeļu iecirknis, kur sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi - viens par to, ka vīrietim, iespējams, nodarīti maznozīmīgi miesas bojājumi, bet otrs - par iespējamu fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu. Vīrietis ar iesniegumu vērsies Iekšējās drošības birojā, jo Aparjods ir arī Valsts policijas darbinieks.
Tikmēr Siguldas novada pašvaldības pārstāve informējusi, ka konfliktā viens no apmeklētājiem guvis miesas bojājumus, bet tautas namam tikusi sabojāta siena, kuru esot sabojājis pusaudzis. Par notikušo arī Siguldas novada pašvaldība vērsusies Valsts policijā. Ar Aparjodu laikrakstam sazināties neesot izdevies.