Starptautiskais ūdens sporta veidu festivāls "Dragon Boat"
22. augustā Lielā Stropu ezera airēšanas bāzē Daugavpilī norisinājās VIII Starptautiskais ūdens sporta veidu festivāls “Dragon Boat”. Lietus un vēja ...
Īsi pirms vētras Daugavpilī paspēts aizvadīt VIII Starptautisko ūdens sporta veidu festivālu “Dragon Boat”. FOTO
Sestdien, 22. augustā, Lielā Stropu ezera airēšanas bāzē Daugavpilī norisinājās VIII Starptautiskais ūdens sporta veidu festivāls “Dragon Boat”. Sacensībās startēja gan pieredzējuši sportisti, gan amatieri, ģimenes ar bērniem un uzņēmumi. Lietus un vēja dēļ sacensību norisi nācās saīsināt, taču visus paredzētos sacensību startus izdevās aizvadīt.
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Dalībnieki sacentās 100 metru SUP dēļu un KT-2 braucienos, kā arī 200 metru K-2 smailīšu un pūķu laivu sacensībās. KT-2 OPEN kategorijā bērni ar īpašām vajadzībām startēja kopā ar asistentiem.
100 metru SUP distancē sieviešu konkurencē uzvarēja Daniela Dzalbe, otro vietu ieguva Renāta Timpere, bet trešo vietu izcīnīja Svetlana Ivanova. Vīriešu konkurencē pirmo vietu ieguva Aivis Tints, otro vietu Mihails Golovko, bet trešo vietu Leonīds Kleimjonovs.
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KT-2 OPEN kategorijas 100 metru distancē uzvarēja Daniils Kimbers, otrajā vietā ierindojās Vjačeslavs Ivanovs, bet trešo vietu ieguva Vladislavs Jurāns.
K-2 OPEN kategorijas 200 metru distancē pirmo vietu izcīnīja komanda “Matriarhāta upuri”, otro vietu ieguva “Leonīds un Sofija”, bet trešajā vietā ierindojās “Delfin i Rusalka”. K-2 ģimeņu OPEN kategorijā uzvarēja “KingKongi”, otro vietu ieguva “Funikovi”, bet trešo vietu izcīnīja “Dzelzs spēks”.
Pūķu laivu MIX amatieru kategorijā 200 metru distancē uzvarēja DPNS “Neiroviļņi”, otro vietu ieguva komanda “Džems”, bet trešo vietu PULSAR. MIX PRO kategorijā pirmo vietu izcīnīja “Dragon Pirate”, otrajā vietā ierindojās “Visagino drakonų irkluotojų asociacija”, bet trešo vietu ieguva “Swamp Kings”.
Dragon Kids kategorijā uzvarēja “Wrestling team”, otro vietu izcīnīja LŪSVC “DINABURG” MIX 1, bet trešajā vietā ierindojās LŪSVC “DINABURG” MIX 2. Dragon OPEN kategorijā pirmo vietu ieguva “DINABURG”, otro vietu “Pusmūža krīze”, bet trešo vietu “Swamp Kings”. Savukārt Dragon sieviešu kategorijā uzvarēja “DINABURG”, otrajā vietā ierindojās “Dragon Pirate”, bet trešo vietu ieguva PULSAR.
Festivāla sportisko programmu papildināja Ķīnas Kultūras centra, “Taichi LV” un Duojin Yin piedāvātās aktivitātes, kas bērniem un pieaugušajiem deva iespēju tuvāk iepazīt Ķīnas kultūru.
Festivālu organizēja biedrība “Latgales ūdens sporta veidu centrs “DINABURG”” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības, jaunatnes un sporta pārvaldi, savukārt tā norisi atbalstīja Latvijas Kanoe federācija.
Organizatori pateicas Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas glābējiem, kuri rūpējās par dalībnieku, skatītāju un atpūtnieku drošību, kā arī tiesnešiem, brīvprātīgajiem, līdzjutējiem un visiem, kuri palīdzēja pasākumam norisināties.