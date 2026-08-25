RFS bijušais galvenais treneris Dambrausks ieved Azerbaidžānas komandu UEFA Čempionu līgas pamatturnīrā
Bijušā Latvijas futbola komandas RFS galvenā trenera lietuvieša Valda Dambrauska vadītā Azerbaidžānas vienība Baku "Sabah" otrdien nodrošināja vietu UEFA Čempionu līgas pamatturnīrā. "Sabah" Čempionu līgas pamatturnīrā spēlēs pirmo reizi.
Kvalifikācijas "play-off" kārtas atbildes spēlē "Sabah" pamatlaikā ar 3:2 (1:1) pārspēja Beerševas "Hapoel". Divu maču summā rezultāts bija neizšķirts 4:4, bet papildlaikā "Sabah" guva vēl divus vārtus un summā bija pārāka ar 6:4.
Mača desmitajā minūtē viesus vadībā izvirzīja Igors Zlatanovičs, kurš summā panāca jau 3:1, bet 38. minūtē vienus vārtus atguva Kristians Nvačukvu. Gaja Mizrahi 61. minūtē gūtie vārti atguva "Hapoel" komandai drošāku vadību, bet 71. minūtē Umarali Rahmonalijevs vēlreiz samazināja pretinieku pārsvaru.
Viesiem uzvaru summā nodrošināt liedza Tellurs Mutallimovs, kurš kompensācijas laikā panāca 3:2 spēlē jeb 4:4 summā. Papildlaikā spēles 101. un 115. minūtē mājiniekiem vārtus guva Orfijs Mbina un Džojs Lenss Mikelss pēc Alekseja Isajeva piespēlēm.
2017. gadā dibinātā "Sabah" šogad pirmo reizi kļuva par Azerbaidžānas čempioni. Eiropas klubu turnīros komanda spēlē ceturto sezonu pēc kārtas, bet pirmo reizi iekļuvusi kādā no pamatturnīriem.