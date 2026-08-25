Bijušais "Rīgas zeļļu" galvenais treneris Umbraško darbu turpinās Igaunijā ar jauniešiem
Basketbola treneris Juris Umbraško turpmāk strādās privātā Igaunijas basketbola klubā RHK ar jauniešiem, vēsta klubs.
RHK ir bijušā Igaunijas basketbolista Reinara Hallika 2017. gadā dibināts klubs, kurā ir vairākas jauniešu komandas, pirmajai no tām spēlējot līgā, kas ir līmeni zemāk par Igaunijas-Latvijas basketbola līgu. Halliks ar Umbraško ir bijuši komandas biedri Rakveres komandā.
Pirms tam Umbraško divarpus sezonas vadīja Latvijas komandu "Rīgas zeļļi", kas viņu februārī atbrīvoja no galvenā trenera amata.
Pirmajā sezonā viņa vadībā "Rīgas zeļļi" kļuva par Latvijas vicečempioniem, bet pērn guva otro vietu Latvijas-Igaunijas līgā.
Umbraško trenera karjeru sāka 2015. gadā kā Maskavas "Dinamo" trenera asistents, bet 2016. gadā pārcēlās uz Igauniju, kļūstot par "Valga-Valka"/"Maks&Moorits" galveno treneri. Pēc tam viņš Igaunijā strādāja par Rakveres "Tarvas" galveno treneri. Tāpat viņš vadījis "Liepāju" un Latvijas U-18 basketbola izlasi.
Umbraško spēlētāja karjeras laikā, kas sākās 1998. gadā, pēc dalības Rīgas ASK/"Brocēni/LMT" rindās divas sezonas spēlēja Maskavas CSKA vienībā. Pēc tam Latvijā viņš ir pārstāvējis "Ventspils", Rīgas "Barons" un "VEF Rīga" komandas, kā arī spēlējis Ukrainā un Igaunijā, aizvadot cīņas arī Latvijas basketbola izlasē.