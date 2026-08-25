"Auda" svin ceturto uzvaru pēc kārtas un pārliecinoši soļo pēc virslīgas bronzas medaļām
"Auda" otrdien izcīnīja uzvaru "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 23. kārtas pārceltajā spēlē, pirms mača oficiāli pastiprinot sastāvu ar aizsargu Danielu Balodi. "Auda" savā laukumā Rīgā ar rezultātu 1:0 (0:0) uzvarēja "Liepāju", kas teorētiski ir viena no sāncensēm cīņā par bronzas medaļām.
Vienīgos vārtus spēles 77. minūtē guva Juba Traore pēc Edvina Bongembā piespēles.
Liepājnieki mača pēdējās minūtes pavadīja mazākumā, jo pēc otrās dzeltenās kartītes laukums bija jāpamet pussargam Rodolfam Eku.
Nesen "Audas" sastāvu papildinājušais Balodis bija pieteikumā, bet laukumā nedevās. 28 gadus vecais latvietis dzimtenē pēdējo reizi spēlēja 2024. gadā, kad pārstāvēja RFS, bet pēc tam pārstāvēja Skotijas vienību Pērtas "St. Johnstone" un Slovākijas komandu Prešovas "Tatran".
"Auda" virslīgā svinējusi četras uzvaras pēc kārtas, bet pēdējo zaudējumu piedzīvojusi jūnija beigās pret čempioni "Riga".
Abu komandu iepriekšējos divos dueļos šajā sezonā virslīgā panākumus ar 2:1 un 3:1 svinēja "Auda", kas ar 1:0 uzvarēja arī abu komandu cīņā Latvijas kausa astotdaļfinālā.
Virslīgas kopvērtējumā ar 66 punktiem 26 mačos līdere ir RFS, kas par punktu apsteidz "Riga". Trešā ir "Auda", kas 26 cīņās sakrājusi 52 punktus, kurai seko "Daugavpils" ar 37 punktiem 27 mačos. Piektajā vietā esošajai "Liepājai" ir 37 punkti 27 spēlēs, kurai ar 28 punktiem 27 spēlēs seko "Jelgava" un "Super Nova", kas aizvadījusi 25 mačus. Astotajā pozīcijā ar 21 punktu 27 spēlēs atrodas "Grobiņa", 20 punkti ir "Tukums 2000" vienībai, bet turnīra tabulu ar 14 punktiem 26 mačos noslēdz Ogres "United".
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.