Kitija Laksa atgriežas WNBA: ar latvieti sastāvu pastiprina Dalasas "Wings"
Latvijas basketboliste Kitija Laksa atgriežas Sieviešu nacionālajā basketbola asociācijā (WNBA), līdz sezonas beigām parakstot līgumu ar Dalasas "Wings".
Paziņojumā par Laksas iekļaušanu sastāvā Dalasas klubs norādīja, ka saņēma speciālu atļauju noslēgt līgumu ar Laksu pēc tam, kad traumas dēļ sezona beidzās jaunpienācējai Azi Fadai.
Pašlaik WNBA čempionātā "Wings" Rietumu konferencē ieņem 4. vietu ar 22 uzvarām 38 spēlēs un 8. vietu kopvērtējumā, saglabājot labas izredzes uz izslēgšanas spēlēm.
Šovasar tika ziņots, ka Laksa arī nākamajā sezonā pārstāvēs Itālijas A sērijas komandu Skio "Famila", parakstot divu gadu līgumu. 2021./2022. gada sezonā latviete šīs komandas sastāvā ieguva trīs vērtīgākās spēlētājas balvas - A sērijas finālsērijā, Itālijas kausā un Itālijas Superkausā.
2025. gadā Laksa ar Fīniksas "Mercury" komandu kļuva par WNBA vicečempioni.
Šogad WNBA paplašināšanās draftā Laksu izvēlējās Toronto "Tempo", pārņemot tiesības uz basketbolisti no "Mercury", un noslēdza ar viņu treniņnometnes līgumu. Dienu pirms sezonas sākuma Toronto vienība atbrīvoja trīs basketbolistes, tajā skaitā Laksu.
Pirms došanās uz Ziemeļameriku Laksa ar "Famila" komandu izcīnīja Itālijas čempiontitulu un saņēma fināla vērtīgākās spēlētājas balvu. Šīs komandas sastāvā viņai ir trīs Itālijas čempiontituli.