Gailītis Latvijas izlases sastāvu Pasaules kausa kvalifikācijas spēlei Horvātijā un norāda uz savainojumu ietekmi
Kārļa Šiliņa iztrūkums Latvijas basketbola izlases spēlē pret Horvātiju būs nozīmīgs, jo būs lielākas grūtības spēlēt pret pretinieku centra spēlētāju Ivicu Zubacu, paziņojis Latvijas izlases galvenais treneris Jānis Gailītis, nosaucot Latvijas izlases sastāvu Pasaules kausa kvalifikācijas spēlei.
Latvijas vīriešu valstsvienība otrdienas vakarā dosies uz Zadaru, kur ceturtdien aizvadīs Pasaules kausa kvalifikācijas cikla otrā posma pirmo spēli. Pārbaudes mačā ar Ukrainu gūtā savainojuma dēļ komandai nevarēs palīdzēt centra spēlētājs Kārlis Šiliņš un ierindā palikuši 12 basketbolisti.
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"Savainojumi atbrīvoja no nepatīkamākā pienākuma - kādam spēlētājam pateikt, ka viņš šoreiz netiek sastāvā… Protams, Kārlis būtu noderējis, lai pavilktu Zubacu tālāk no groza. Diemžēl jau esam pieraduši, ka dažādu iemeslu dēļ sastāvā ir izmaiņas. Jāspēj saglabāt spēles līmeni ar esošajiem resursiem," Latvijas Basketbola savienība (LBS) citē Gailīša teikto.
Gailītis arī uzsver, ka komanda trīs nedēļas bijusi labā darba procesā, taču noteikti ir potenciāls spēlēt labāk, nekā tas izdevās pārbaudes mačos. "Katrā bija labas epizodes, taču nevienā visi līderi vienlaikus neuzbruka ar labu precizitātes procentu, nevienā neiztikām bez nepiespiestām kļūdām," saka Gailītis.
Treneris arī atzīmē, ka komandai pēc iespējas ilgāku laiku jāsaglabā spēles intensitāte, enerģija un agresivitāte, ko var likt pretī horvātu pārsvaram fizikalitātē un līderu individuālajā meistarībā.
"Ja spēsim limitēt kļūdu skaitu abās laukuma pusēs, uzbrukumā nospēlēt pacietīgāk, vienlaikus nezaudējot agresivitāti un neļausim horvātiem ātri iegūt pārsvaru - var parādīties dažādas iespējas," skaidro Gailītis.
Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra otrās kārtas K grupā līdere ar bilanci 6-0 ir Polija, pa piecām uzvarām ir Horvātijai un Vācijai, Latvijas izlase ar trim panākumiem sešās spēlēs ieņem ceturto vietu, bet Nīderlandes un Izraēlas basketbolisti otro kārtu sāk ar divām uzvarām.
Latvijas vīriešu basketbola izlases sastāvs spēlei ar Horvātiju:
Roberts Blumbergs ("Zaragoza", Spānija), Mareks Mejeris ("VEF Rīga"), Artūrs Strautiņš ("Roma SPQR", Itālija), Rihards Lomažs (bez kluba), Klāvs Čavars, Toms Talcis (abi - "Rīgas zeļļi"), Mārtiņš Laksa ("Alftanes", Islande), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Kristaps Ķilps (Toruņas "Polski Cukier", Polija), Anrijs Miška (Ļubļinas "Start", Polija), Kristers Zoriks (Varšavas "Legia", Polija), Toms Leimanis ("Ourense", Spānija).