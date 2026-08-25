Mūsdienu šaha karalis Kārlsens Rīgā: "Pret tādu leģendu bija forši uzspēlēt!" saka jaunā šahiste Agate
Viens no visu laiku izcilākajiem pasaules šahistiem Magnuss Kārlsens Rīgā sniedza simultānspēles seansu, pavēstījusi Rīgas Šaha skola. Savukārt Latvijas Televīzija vēsta, ka Kārlsens ieradies Latvijā, lai atklātu savai karjerai veltītu izstādi.
Pieckārtējais pasaules čempions, 35 gadus vecais Magnuss Kārlsens pasaules ranga pirmo vietu nepārtraukti ieņem kopš 2011. gada 1. jūlija, kas ir pasaules rekords, bet kopējā topa laika ziņā atpaliek tikai no leģendārā Garija Kasparova. Norvēģa karjeras augstālais reitings 2882 ir visu laiku rekords, viņam pieder arī 125 pēc kārtas nezaudētu partiju rekords elites līmeņa spēlēs šaha klasiskajā versijā.
Rīgas Šaha skola vēsta, ka simultānspēles seansā no četriem Latvijas šahistiem viņam visilgāk pretojās deviņus gadus vecā Agate Ivulāne. "Bija neliels stress, jo pret tādu leģendu ir forši uzspēlēt. Domāju, ka pret mani viņš vairāk spēlēja pozicionāli, nekā uzbruka. Viņš nomainīja dāmas un mani nospieda," atzina Ivulāne. Viņa pastāstīja, ka par to, kas ir Kārlsens, uzzinājusi triju gadu vecumā no brāļa, kurš viņai iemācīja spēlēt. Uz jautājumu, ko viņai Kārlsens nozīmē, talantīgā šahiste atbildēja — "ļoti labs šahists, kas ir arī labs cilvēks".
"Savas karjeras laikā, mēģinot kļūt labākam, spēlējot pret arvien spēcīgākiem pretiniekiem, iespējams, esmu bijis pārāk agresīvs savā spēles stilā. Taču ar laiku esi spiests pielāgoties un dažas lietas darīt citādi – vairāk pārdomāti. Sev neizvirzu konkrētus mērķus, man tādu īsti nav. Mans vienīgais mērķis ir uzvarēt katrā nākamajā izaicinājumā," intervijā Latvijas Televīzijai pastāstīja Kārlsens.
"Zuzeum" mākslas muzejā apskatāmas ne tikai piemiņas lietas no Kārlsena bērnības, bet arī iegūtās trofejas. Tostarp pirms diviem gadiem saņemtā atzinība no Starptautiskās Šaha federācijas kā labākajam spēlētājām aizvadītājos 100 gados. Savā pateicības runā viņā iestājās pret Krievijas un Baltkrievijas atgriešanu sacensību apritē, vēsta portāls "lsm.lv".