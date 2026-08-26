Basketbolists Mareks Mejeris skaidro Jāņa Gailīša auru un ko likt pretī Horvātijas augstajam talanta līmenim
Latvijas izlases basketbolists Mareks Mejeris sarunā ar Jauns.lv atklāja, kādi uzlabojumi jāveic valstsvienības spēles kvalitātē, Jāņa Gailīša prasības un nākamās pretinieces Horvātijas spēku.
Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien dodas uz Horvātiju, lai jau rīt, 27. augustā aizvadītu pret šo spēcīgo valstsvienību pirmo 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās grupu kārtas spēli.
Pirms tās Latvijas izredzes sasniegt Pasaules kausu nav no labākajām - bilance 3-3, kamēr Horvātijai ar Vāciju tā ir 5-1, bet Polijai perfektā 6-0. Nepalīdzējuši daudzie atteikumi, veselības likstas un citi apsvērumi. Tā dēļ nespēlē Kristaps Porziņģis, Andrejs Gražulis, Rodions un Artūrs Kuruci, Artūrs Žagars, Rolands Šmits. Dāvis Bertāns un Aigars Šķēle pielikuši punktu karjerai izlasē, bet savainojuma dēļ uz Horvātiju nav devies Kārlis Šiliņš. Sagatavošanās posmā veselības likstas liedza turpināt cīņu par vietu sastāvā Ojāram Siliņam un Tomam Skujam.
12 basketbolistu rindās pieredzējušākais ir Mareks Mejeris. Viņam 129 spēles izlasē jau aiz muguras, kurās iemesti 580 punkti. Rītvakar viņš aizvadīs jau 130. spēli. Nākamajā sezonā Mejeris atgriezīsies Latvijā un spēlēs "VEF Rīga". Kā viņš atzina Jauns.lv, tad viņš ar labākajām emocijām atceras iepriekšējo pieredzi VEF un vēlas būt daļa no jaunās, ambiciozās komandas.
Latvija gatavojas Pasaules kausa kvalifikācijai, Rīgā uzņemot Ukrainu; 23.08.2026.
Latvijas vīriešu basketbola izlase, gatavojoties 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem, 23. augustā Rīgā tikās pārbaudes spēlē pret ...
Kā kompensēt talanta trūkumu?
Pirms Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm Latvijas izlases basketbolisti zaudēja pārbaudes mačos pret Slovēniju un Ukrainu (86:89 un 82:84). Abos mačos spēles laikā bija vērojami lieli krituma brīži, kuros pretinieki varēja veikt nozīmīgus izrāvienus.
"Šobrīd tikai epizodiski esam varējuši noturēt kvalitāti," par secinājumiem pēc diviem pārbaudes mačiem teica Mejeris. "Fokuss ir jānotur visas spēles garumā." 34 gadus vecais basketbolists atklāja, ka sīkumaina analīze par vismaz pēdējo spēli pret Ukrainu nav veikta, taču vispirms katram spēlētājam jāapzinās savas kļūdas. "Katrs individuāli savas kļūdas zina. Tas ir pirmais, kas katram ir jāizdara - jāveic savi secinājumi."
Pie fakta, ka trūkst tik daudz potenciālo līderu, var izdarīt secinājumu, ka esošajā sastāvā trūkst spēles veidotāju, kuri ar individuālām prasmēm spēj izcelties. Tas liek domāt par citiem risinājumiem, kā veidot komandas spēli abos laukuma galos. "Ja ir šis talanta līmenis, tad var kaut kur atslābināties un pēc tam, nospēlējot ļoti labi dažas minūtes, sasmelt visu izsmelto ūdeni. Šeit mums to ūdeni nevajadzētu sasmelt. Ir jāspēlē bez kritumiem. Mūsu ceļš ir uzlikt vienu latiņu, zem kuras nelīst."
Pie reizes ir arī atsevišķas tēzes pretinieku iegrožošanā. "Jābūt agresīvākiem. Jāmēģina piespiest pretiniekus darīt to, ko viņi nevēlas. Un tad jau tā ir mūsu iespēja. Ja sacentīsimies tikai ar talantu, tad tās mūsu iespējas nav tik spožas."
Nopietnāka atmosfēra
Kopš pavasara Latvijas izlases galvenais treneris ir Jānis Gailītis, kurš nomainīja īsi ar izlasi strādājošo Sito Alonso. Pirms tam Gailītis ilgus gadus strādāja ar VEF un bija Lukas Banki asistents. Tomēr zināmas jaunas vēsmas viņš izlases iekšienē ir ienesis, atklāja Mejeris.
"Mēs jau zinām Jāni, taču teiktu, ka viņš ir ienesis prasīgumu. Klubos Jānis ir ļoti prasīgs un tas ir pārnests arī šeit izlasē. Dažkārt valstsvienībās atmosfēra ir brīvāka, taču tagad - nopietnāka. Mūsu gadījumā ir nepieciešams turēt kvalitāti un disciplīnu, spiežot no mums ārā maksimumu," izteicās Mejeris. Pats viņš nav saņēmis noteiktus individuālos norādījumus no trenera, taču tādi atskanējuši visu spēlētāju virzienā. "Viņš saka, lai neizdomājam to, ko nemākam, bet spēlējam caur to, ko mākam. Tas ir galvenais vēstījums - katram jāmēģina izmantot savas stiprās puses."
Pēc pārbaudes spēles pret Ukrainu bijušais valstsvienības treneris Ainars Bagatskis, kurš tagad ir ukraiņu stūrmanis, atklāja savas domas par valstsvienības spēles stilu. Bagatskis norādīja, ka tās galvenā stiprā puse ir uzbrukums, ne aizsardzība. Tam daļēji piekrita arī Mejeris.
"Ir jau pieņemts teikt, ka, ja trāpam trīnīšus, tad varam nemaz nesegt, jo iemetīsim vairāk," viņš iesāk. "Piekrītu tādā ziņā, ka tas nav tāds mūsu pirmais ceļš, taču domāju, ka aizsardzība ir mūsu arsenālā un mēs to varam izmantot. Arī pie Jāņa Gailīša ir uzstādījums spēlēt caur aizsardzību. Uzbrukums sākas no aizsardzības, un tā mēs arī mēģinam pieiet."
👀 Sagatavošanās laiks ir noslēdzies - īstā cīņa sākas tagad! 💪🔥— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) August 25, 2026
Jau šajā nedēļā 🇱🇻 Latvijas vīriešu valstsvienība aizvadīs divas 🏆 Pasaules kausa kvalifikācijas spēles.
Vispirms viesos (27.08.) tiksimies ar 🇭🇷 Horvātiju, bet 30. augustā ar Tevi @6speletajs mēs tiekamies… pic.twitter.com/Y3NJUYr1cg
Pretiniekos talants
Horvātijas izlase pēdējos gados nav kvalificējusies nedz pēdējam Eiropas, nedz Pasaules kausam, taču šajā izlasē redzami NBA basketbolisti un talantīgi spēlētāji. Pret Latviju pošas spēlēt Mario Hezonja, Ivica Zubačs, Dario Šaričs un naturalizētais Džalīns Smits.
"Viņi ļoti spēlē uz savu talanta līmeni. Vismaz tas galvenais piecinieks," par pretiniekiem pauda Mejeris. "Viņi visi ļoti daudz spēlē uz individuālo meistarību. Mēs apmēram zinām, ko sagaidīt. Mums ir, ko likt pretī. Ja noturēsim kvalitāti 40 minūtēs, tad varam būt spēlē un cīnīties par ļoti labu rezultātu." Kā apturēt Hezonju?
"Jautājums jau, cik viņš būs kvalitatīvs," atbildi iesāk Mejeris. "Viņš iemetīs savus 20 punktus, taču, ja, piemēram, ar 20 metieniem, tad tā ir būtiska nianse. Vai mēs apturēsim viņu no mešanas pa grozu? Visdrīzāk, ka nē! Viss atkarīgs, cik grūtu padarīsim viņam dzīvi," secināja pieredzējušākais izlases spēlētājs.
Pēc mača pret Horvātiju 30. augustā gaidāma spēle savā laukumā pret Izraēlu. Nākamie kvalifikācijas logi paredzēti novembra un nākamā gada februāra beigās. Lai tiktu uz Pasaules kausu, jāiekļūst trīs labāko komandu vidū savā apakšgrupā.