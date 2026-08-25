Mārtiņš Gulbis komentē Kārļa Šiliņa traumu un Horvātijas izlases galvenos trumpjus
Dienu pirms došanās uz Horvātiju, lai aizvadītu 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēli, komentāru medijiem sniedza Latvijas izlases trenera asistents Mārtiņš Gulbis.
Jau ziņots, ka pirmajā pārbaudes spēlē trešdien Latvijas izlase Ļubļanā ar 86:89 zaudēja Slovēnijai, bet svētdien savā laukumā ar 82:84 piekāpās Ukrainas valstsvienībai. "Es gribētu teikt, ka mačā ar Ukrainu bija labāk nekā Slovēnijā," teica Gulbis.
Latvija gatavojas Pasaules kausa kvalifikācijai, Rīgā uzņemot Ukrainu; 23.08.2026.
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Viņš atzīmēja, ka treniņu ilgums un intensitāte šobrīd tiek samazināti, lai spēlētāji būtu enerģijas pilni pirms Pasaules kausa kvalifikācijas mačiem un būtu gatavi laukumā intensīvi darboties visas 40 minūtes. Tā, piemēram, otrdien, 25. augustā, izlase aizvadīja vieglu stundas garu treniņu.
"Pirmās indikācijas noteikti nav labas. Ir skarti zobi, un to mēs tik ātri atrisināt nevaram," par mačā ar Ukrainu gūto Kārļa Šiliņa savainojumu saka Gulbis. "Ir vajadzīga kape, lai viņš varētu piedalīties spēlē. Turklāt ir vēl vairākas citas nianses, par kurām nevaru spriest objektīvi." Šobrīd Šiliņš treniņos nepiedalās. "Cerēsim, ka notiks kāds brīnums un viņš pievienosies izlasei," Gulbis izsaka cerību par spēlētāja pievienošanos Latvijas valstsvienībai mačā ar Horvātiju.
Viņš arī norādīja, ka treneru kolektīvs cenšas panākt, lai komanda nav atkarīgs no viena cilvēka un spēles stils no tā nemainās. Treneris uzsver, ka nav tāda uzstādījuma, ka Horvātija obligāti ir jāuzvar. "Mēs esam rūpīgi pētījuši Horvātijas izlasi, arī pēdējās divas spēles, ko horvāti aizvadīja Vācijā," saka treneris. "Mēs gatavojamies uzlabot savu sniegumu un spēlēt ar savu rokrakstu, savu stilu."
Horvātijas izlase līdzšinējās sešās Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs vidēji mačā ir guvusi 98,8 punktus. "Horvātijai ir talantīga komanda uzbrukumā. Gan Dario Šaričam, gan Mario Hezonjam, gan Ivicam Zubacam ir pozīcijas, kur, saņemot bumbu, viņi jūtas ļoti labi un kur efektivitāte ir augsta," norāda Gulbis, piebilstot, ka ir jācenšas limitēt viņu nonākšana šajās pozīcijās.
"Skaidrs, ka mēs visus trīs pretinieku līderus nevarēsim atstāt uz pieciem gūtiem punktiem," saka treneris. "Tas vienkārši nav iespējams ar viņu izpildīto metienu skaitu. Tas nav viegli izdarāms, bet ir jāmēģina, lai viņi bumbu saņem tālāk no groza."
Latvijas valstsvienība Pasaules kausa kvalifikācijā 27. augustā izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, bet 30. augustā savā laukumā uzņems Izraēlu. Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra otrās kārtas K grupā līdere ar bilanci 6-0 ir Polija, pa piecām uzvarām ir Horvātijai un Vācijai, Latvijas izlase ar trim panākumiem sešās spēlēs ieņem ceturto vietu, bet Nīderlandes un Izraēlas basketbolisti otro kārtu sāk ar divām uzvarām.
Galvenajam trenerim Jānim Gailītim izlasē palīdz treneri Artūrs Visockis-Rubenis un Mārtiņš Gulbis, brīvprātīgais treneris Valdis Razumovskis un fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Latvijas vīriešu basketbola izlases kandidātu saraksts:
Roberts Blumbergs ("Zaragoza", Spānija), Mareks Mejeris ("VEF Rīga"), Artūrs Strautiņš (bez kluba), Rihards Lomažs (bez kluba), Klāvs Čavars, Tomass Talcis (abi - "Rīgas zeļļi"), Mārtiņš Laksa ("Alftanes", Islande), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Kristaps Ķilps (Toruņas "Polski Cukier", Polija), Kārlis Šiliņš ("Coruna", Spānija), Anrijs Miška (Ļubļinas "Start", Polija), Kristers Zoriks (Varšavas "Legia", Polija), Toms Leimanis ("Ourense", Spānija).