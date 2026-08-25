Latvijas futbola izlases uzbrucējs Regža tuvojas pārejai uz Ungāriju
Latvijas uzbrucējs Marko Regža ir tuvu karjeras turpināšanai Ungārijas futbola virslīgas vienībā Ņīreģhāzas "Spartacus", otrdien savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" pavēstīja Itālijas futbola apskatnieks Rudi Galeti.
Galeti ziņo, ka ""Spartacus" tuvojas Regžas iegādei". Viņš vēsta, ka Ungārijas klubs ar futbolista pašreizējo vienību "Hradec Kralove" saskaņo pēdējās detaļas par uzbrucēja izīrēšanu "Spratacus" ar iespēju izpirkt Latvijas uzbrucēju. Šosezon Regža trijās Čehijas čempionāta spēlēs laukumā ir bijis tikai minūti.
🚨🤝🏻 EXCL | Nyíregyháza Spartacus are closing in on Marko Regža.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 25, 2026
The Hungarian club is finalising the last details with Hradec Králové for a loan move with an option to buy for the Latvian striker. pic.twitter.com/cD87b7ysnm
Iepriekšējā sezonā viņš 11 Čehijas čempionāta spēlēs laukumā bija 339 minūtes, vārtus negūstot. Čehijas komandai 27 gadus vecais Regža no "Riga" vienības pievienojās janvārī, noslēdzot līgumu uz diviem ar pusi gadiem. Regža kopš 2023. gada sākuma pārstāvēja "Riga", ar kuru kopā 2025. gada sezonā kļuva par Latvijas čempionu. "Riga" rindās viņš visos turnīros kopā aizvadīja 120 spēles, kurās izcēlās ar 61 precīzu sitienu.
Latvijas futbola augstākajā līgā Regža ir spēlējis arī RFS, "Daugavpils" un "Super Nova" komandās, pēdējo pārstāvot vienu sezonu pirms pievienošanās "Riga". Regžam pirmais klubs bija "Babīte", bet jaunatnes vecumā uzbrucējs ir pārstāvējis arī Vācijas klubus Diseldorfas "Fortuna" un Gelzenkirhenes "Schalke 04".
Regža ir pārstāvējis visa vecuma Latvijas jaunatnes izlases, kā arī aizvadījis 18 mačus pieaugušo valstsvienībā, vārtus negūstot. "Hradec Kralove" ar septiņiem punktiem trīs spēlēs Čehijas virslīgas turnīra tabulā ir astotā 16 komandu vidū, bet "Spartacus" Ungārijas virslīgā ar sešiem punktiem piecās cīņās ir septītajā vietā 12 komandu čempionātā.