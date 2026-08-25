VEF pievienojas amerikāņu centra spēlētājs ar Turcijas otrās līgas pieredzi
Latvijas basketbola klubs "VEF Rīga" ir noslēdzis līgumu ar ASV centra spēlētāju Amariju Kelliju, otrdien paziņoja Rīgas komanda.
Kellijs, kurš aizvadīto sezonu noslēdza Turcijas pēc spēka otrās līgas komandā "Balikesir", var spēlēt gan spēka uzbrucēja, gan centra spēlētāja pozīcijā. "Balikesir" rindās 27 gadus vecais Kellijs vidēji spēlē sakrāja 9,8 punktus un 5,6 atlēkušās bumbas. Sezonu amerikāņu basketbolists iesāka Spānijas pēc spēka otrajā līgā "Cartagena" komandas sastāvā, kur viņš caurmērā sakrāja 7,2 punktus un 4,4 atlēkušās bumbas.
2024./2025. gada sezonu Kellijs Turcijas pēc spēka otrajā līgā pārstāvēja "Fenerbahce" otro komandu, 33 aizvadītās spēlēs viņš vidēji spēlē atzīmējās ar 11,9 punktiem un 6,6 atlēkušajām bumbām. Pēc sezonas Eiropā Kellijs Kanādā spēlēja Bramptonas "Honey Badgers" komandas rindās, kur vidēji mačā sakrāja 11,3 punktus un 6,6 atlēkušās bumbas.
"VEF Rīga" sastāvā nākamajā sezonā spēlēs arī Aigars Šķēle, Mareks Mejeris, Ojārs Siliņš, Ralfs Aleksandrovs, Artūrs Ozols, Rodrigo Būmeisters, Rihards Aleksandrovs, Rihards Berkolds un Jēkabs Niedra, Panamas izlases basketbolists Luiss Rodrigess, amerikāņu saspēles vadītājs Džordans Sīrss, amerikāņu aizsargs Keilebs Esberijs un ukraiņu basketbolists Isufs Sanons.
"VEF Rīga" aizvadītajā sezonā Latvijas Basketbola līgā ieņēma ceturto vietu, bet Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā izcīnīja bronzas medaļas.
“VEF Rīga” sastāvu papildina amerikāņu centrs Amari Kellijs ⚫️⚪️🏀— VEF Rīga (@vefriga) August 25, 2026
Divpadsmitkārtējās Latvijas čempionvienības sastāvā gaidāmajā sezonā spēlēs 206 cm garais amerikāņu basketbolists Amari Kellijs (Amari Kelly), kurš aizvadīto sezonu noslēdza Turcijas pēc spēka otrajā līgā… pic.twitter.com/7YINZUAOvr