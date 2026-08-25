Latvijas snūkerists Žižins pēc spožās uzvaras nenotur pārsvaru pret bijušo ranga otro numuru
Foto: World snooker federation
Artemijs Žižins nenoturēja trīs freimu pārsvaru.
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Latvijas snūkerists Žižins pēc spožās uzvaras nenotur pārsvaru pret bijušo ranga otro numuru

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas sportists Artemijs Žižins otrdien piedzīvoja zaudējumu Pasaules snūkera tūres (WST) Uhaņas "Open" pamatturnīra pirmajā kārtā.

Latvijas snūkerists Žižins pēc spožās uzvaras neno...

Cīņā par vietu astotdaļfinālā 20 gadus vecais Žižins, kurš pasaules rangā ieņem 116. vietu, ar 4-5 piekāpās Stīvenam Magvairam (WST 30.) no Skotijas. Latvijas snūkerists spēles gaitā bija vadībā ar 3-0 un 4-1, tomēr uzvaru izcīnīt neizdevās.

Stīvens Magvairs savā karjerā divas reizes atradies otrajā vietā pasaules rangā - 2008./2009. un 2009./2010. gada sezonās. Viņš ar dažādu augsta līmeņa snūkera turnīru bijušais čempions. 

Jau vēstīts, ka turnīra kvalifikācijas izšķirošajā mačā Žižins ar 5-4 pārspēja pašreizējo pasaules čempionu, ranga ceturto numuru ķīnieti Vu Jidzi. Par pamatturnīra sasniegšanu Žižins nopelnīja 8000 punktu WST rangā, kas provizoriski ļaus viņam iekļūt ranga pirmajā simtniekā.

Žižins ir nodrošinājis dalību pasaules snūkera tūres turnīros 2026./2027. un 2027./2028. gada sezonā.

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