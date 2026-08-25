Latvijas snūkerists Žižins pēc spožās uzvaras nenotur pārsvaru pret bijušo ranga otro numuru
Latvijas sportists Artemijs Žižins otrdien piedzīvoja zaudējumu Pasaules snūkera tūres (WST) Uhaņas "Open" pamatturnīra pirmajā kārtā.
Cīņā par vietu astotdaļfinālā 20 gadus vecais Žižins, kurš pasaules rangā ieņem 116. vietu, ar 4-5 piekāpās Stīvenam Magvairam (WST 30.) no Skotijas. Latvijas snūkerists spēles gaitā bija vadībā ar 3-0 un 4-1, tomēr uzvaru izcīnīt neizdevās.
VINTAGE CLEARANCE WINS DECIDER! 🏴— WST (@WeAreWST) August 25, 2026
Stephen Maguire pounced on a Artemijs Žižins miss to claim a 5-4 decider victory.#WuhanOpen pic.twitter.com/YlT4kM8Kbv
Stīvens Magvairs savā karjerā divas reizes atradies otrajā vietā pasaules rangā - 2008./2009. un 2009./2010. gada sezonās. Viņš ar dažādu augsta līmeņa snūkera turnīru bijušais čempions.
Jau vēstīts, ka turnīra kvalifikācijas izšķirošajā mačā Žižins ar 5-4 pārspēja pašreizējo pasaules čempionu, ranga ceturto numuru ķīnieti Vu Jidzi. Par pamatturnīra sasniegšanu Žižins nopelnīja 8000 punktu WST rangā, kas provizoriski ļaus viņam iekļūt ranga pirmajā simtniekā.
Žižins ir nodrošinājis dalību pasaules snūkera tūres turnīros 2026./2027. un 2027./2028. gada sezonā.