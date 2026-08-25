Jons Valančūns atklāti kritizē Lietuvas Basketbola federācijas prezidentu un aicina uz pārmaiņām
Lietuvas basketbola zvaigzne Jons Valančūns atklātā intervijā "Basketnews.com" kritizējis notiekošo valstsvienībā un basketbola federācijā.
Lietuvas izlase Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā nonākusi sarežģītā situācijā, bet ap valstsvienību izveidojušās domstarpības par vairāku spēlētāju neierašanos izlasē, komandas vadību un Lietuvas Basketbola federācijas (LKF) darbu. Lietuvieši 2027. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijā J grupā ar trīs uzvarām sešās spēlēs ieņem ceturto pozīciju. Grupā ir arī Turcija (bilance 6-0), Itālija (5-1), Serbija (4-2), Islande (3-3) un Bosnija un Hercegovina (1-5).
Pēc pirmā grupu posma Lietuvā sākās jauna trenera meklējumi, jo Rims Kurtinaitis federācijas vadībai paziņoja par vēlmi neturpināt darbu. Tomēr starp lietuviešu treneriem neatradās neviens, kurš būtu gatavs pārņemt Kurtinaiša darbu, tāpēc pieredzējušajam speciālistam nācās palikt amatā. Augusta logā sastāvā ir nozīmīgi iztrūkumi, kas izsaucis diskusiju vētru un abpusēju kritiku.
"Ja redzam, ka lietas nestrādā un ir kāds šķērslis, varbūt nepieciešamas pārmaiņas? Nevis teikt, ka viss ir kārtībā un viss būs kārtībā," portāls citē pieredzējušo lietuviešu centra spēlētāju. "Varbūt nepieciešama kāda iniciatīva." 34 gadus vecais basketbolists, kurš ir Lietuvas izlases visu laiku rezultatīvākais spēlētājs un no 2007. līdz 2024. gadam neizlaida nevienu oficiālu Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) turnīru, uzsvēra vienotības nozīmi.
"Manuprāt, mums nepieciešama vienotība, un lēmumi jāpieņem cilvēkiem, kuri ir atbildīgi par šo jomu," viņš teica. Valančūns arī uzsvēra, ka atbildība par pašreizējo situāciju jāuzņemas visiem iesaistītajiem, nevis tikai trenerim vai federācijas vadībai. "Visiem jāskatās pašiem uz sevi. Patlaban tas nenotiek. Vieni saka, ka spēlētāji kaut ko nav izdarījuši, spēlētāji saka, ka kaut ko nav izdarījis treneris. Un mēs turpinām pārlikt atbildību cits uz citu," sacīja basketbolists.
Valančūns arī kritizēja LKF prezidentu Mindaugu Balčūnu. "Ja mēs neesam patrioti tāpēc, ka neieradāmies izlasē, tad man ir jautājums Mindaugam - kāpēc viņš neatkāpjas?" Vēlāk basketbolists precizēja, ka nav tieši aicinājis Balčūnu atkāpties, bet tikai uzdevis jautājumu par vadības atbildību. "Es neprasu viņam aiziet. Es tikai skaļi domāju. Ja mēs neesam patrioti tāpēc, ka neieradāmies, tad kur ir viņa patriotisms, ja tas palīdzētu Lietuvas basketbolam? Tad varbūt neviens no mums nav patriots?" sacīja Valančūns.
Viņš arī kritizēja vadības komunikāciju, norādot, ka iesaistītajiem jautājumi būtu jārisina klātienē, nevis ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību. "Sliktākais ir tas, ka tagad visi komunicē ar mediju starpniecību. Mēs esam pieauguši cilvēki - satiksimies un parunāsim. Izrunāsim visu," viņš sacīja.
Valančūns skaidroja arī savu lēmumu nepievienoties Lietuvas izlasei pašreizējā Pasaules kausa kvalifikācijas logā. Viņš minēja vairākus iemeslus, tostarp būtiskas pārmaiņas personīgajā dzīvē, jaunās sezonas sākumu un organizatoriskus jautājumus. "Tas nav par viesnīcām vai autobusiem. Mēs varam gulēt sliktākā viesnīcā, tā nav problēma. Taču dažkārt runa ir par elementāru cilvēcību - par grafiku," sacīja basketbolists.
Viņš norādīja, ka spēlētājiem, īpaši vasarā, nepieciešams laikus zināt savu darba grafiku. "Grafiks mainās, nemainās. Ir neziņa, nemitīgas izmaiņas. Autobusi ir labi, čarterreisi ir labi, viss ir kārtībā. Taču, kad grafiks tiek mainīts 15 minūtes pirms došanās prom, kad tu jau gandrīz izej pa durvīm, tas šķiet dīvaini," teica spēlētājs.
Valančūns arī noliedza, ka spēlētāju neierašanās būtu organizēts boikots. "Nu beidziet, nejokosim. Vai mēs boikotēsim izlasi un neieradīsimies tikai tāpēc, lai kādam kaut ko pierādītu?" viņš sacīja. "Katram spēlētājam ir savi iemesli. Vienam tā var būt spēles sistēma, citam grafiks, citam komunikācija, vēl kādam savainojumi. Citam tas var būt jauns sākums vai jauna komanda."
Valančūns arī uzsvēra, ka viņš nav mudinājis citus spēlētājus atteikties no dalības izlasē. "Man ir savi iemesli, kāpēc neierados. Taču es neesmu mudinājis nevienu spēlētāju neierasties," teica basketbolists. "Es nevienu neesmu mudinājis aizmirst Lietuvu. Es vienmēr esmu bijis par to, lai mēs visi spēlētu izlasē."
Valančūns pozitīvi vērtēja attiecības ar Lietuvas izlases galveno treneri Rimu Kurtinaiti, vienlaikus atzīstot, ka abiem dažkārt ir atšķirīgi viedokļi. "Manas attiecības ar Rimu ir labas. Jā, varbūt mēs par dažām lietām nepiekrītam, varbūt dažas lietas redzam atšķirīgi," sacīja Valančūns. "Taču viņš ir treneris, un viņš pieņem lēmumus par basketbolu."
Viņš uzsvēra, ka pašreizējā situācijā nevajadzētu meklēt vienu vainīgo. "Neviens negrib zaudēt un nonākt šādā situācijā. Mēs negribam, lai Lietuvas basketbols pazūd. Taču mēs dodamies nepareizā virzienā," teica pieredzējušais spēlētājs. "Tas vairs nav tikai par rezultātu, bet par Lietuvas basketbola tēlu un reputāciju kopumā. Par šķelšanos Lietuvas basketbolā. Manuprāt, tas ir skandāls."
Valančūns pēdējās 14 sezonas pavadījis NAcionālajā basketbola asociācijā (NBA), kur pārstāvēja Denveras "Nuggets", Sakramento "Kings", Vašingtonas "Wizards", Ņūorleānas "Pelicans", Memfisas "Grizzlies" un Toronto "Raptors" komandas. Jauno sezonu viņš sāks pašmāju klubā Kauņas "Žalgiris", ar kuru noslēgts līgums uz diviem gadiem.