"Sajūtas fantastiskas!" Latvijas U-20 hokeja izlases treneris Artis Ābols izcīna pirmo uzvaru autokrosā
23. augustā Smiltenes "Tepera" trasē piektajā Latvijas autokrosa čempionāta 1600 klasē uzvaru izcīnīja hokeja treneris Artis Ābols, kuram tā kļuva par pirmo autosporta karjerā.
Kā vēsta Latvijas Automobiļu federācija, tad piektajā posmā sacensību dalībniekiem bija jāsadzīvo ar sarežģītajiem laikapstākļiem. Aptuveni 80 sportisti no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas stājās uz starta, bet pieteikušies bija 128.
Pamatīgais lietus trasi padarīja smagu un dubļainu. Ūdens un dziļās rises mainīja ierastās braukšanas trajektorijas, bet spēcīgais vējš vēl vairāk sarežģīja braukšanas apstākļus. Katrs brauciens kļuva par īstu izturības, meistarības un drosmes pārbaudījumu.
1600 klasē pirmo uzvaru karjerā izcīnīja hokeja treneris un bijušais hokejists Artis Ābols, kuram šī ir debijas sezona Latvijas autokrosa čempionātā. Otro vietu ieguva Ģirts Kuzmanis no Rīgas, bet trešais finišēja Valentīns Briedis no Telšiem, Lietuvas. Klases līderis Linards Jasons, kurš, uzvarot, varēja jau kļūt par 2026. gada čempionu, finišēja ceturtais. Rezultātā joprojām saglabājusies intriga par pirmo vietu kopvērtējumā.
“Šī man ir pirmā uzvara autokrosā, tāpēc sajūtas, protams, ir fantastiskas! Pirms fināla īsti nevarēja zināt, kā viss izvērtīsies. Trase bija ļoti sarežģīta, redzamība minimāla, un braukšana prasīja lielu piesardzību un risku. Liels paldies mehāniķim, kurš ļoti labi sagatavoja un sakārtoja mašīnu. Bez komandas darba šāds rezultāts nebūtu iespējams. Kvalifikācijā bijām trešie, tāpēc par pirmo vietu finālā pat īsti nedomāju. Taču fināls sanāca ļoti labs, un izdevās izcīnīt uzvaru. Loti forši," emocijas neslēpa "Zemgales" un Latvijas U-20 hokeja izlases galvenais treneris.
Uzvarētāji noskaidrojās arī citās klasēs. RWD 3000 klasē uzvaru izcīnīja Raivis Geriks no Valmieras, kurš finālā finišēja pirmais. Viņam ar tikpat lielu punktu summu sekoja Edijs Zimza no Valmieras, bet trešo vietu ieguva Krists Dzirkalis no Trikātas. OPEN klasē uzvaru izcīnīja Artis Radionovs no Augšlīgatnes. Otro vietu ieguva Kitija Jeršova no Ropažiem, bet trešajā vietā ierindojās Marks Jeršovs, arī no Ropažiem. 2000 Super klasē Smiltenē uzvaru izcīnīja Juris Mesters no Lielvārdes, otrais bija Deivids Vasalausks no Zarasiem, bet trešo vietu ieguva Viesturs Plētiens no Raunas.
B6000 jeb tautā saukto “krokodilu” klasē Smiltenes dubļainajā trasē uzvaru izcīnīja Martins Talvs, otrajā vietā ierindojās Marts Henings, bet trešo vietu ieguva Dinārs Ramats. D12 klasē Smiltenē uzvaru izcīnīja Bruno Leimanis no Cēsīm, otrais bija Veiko Hirsniks no Tartu, bet trešo vietu ieguva Artis Ķirķis no Rīgas. D13 klasē Smiltenē uzvaru izcīnīja Tajo Āsatohts no Veru, otro vietu ieguva Tauri Toime no Tallinas, bet trešais Andris Ribaks no Allažiem.