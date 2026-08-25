Uz Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidenta amatu pretendē divi kandidāti
Zināmi kandidāti uz Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidenta amatu. Jaunā prezidenta vēlēšanas gaidāmas 30. augustā.
Latvijas Paralimpiskās komitejas (LPK) prezidenta amatam izvirzīti līdzšinējā LPK ģenerālsekretāre Liene Apine un Jūrmalas valstspilsētas izpilddirektors, Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Finanšu komisijas vadītājs Edgars Stobovs, vēsta LPK. LPK prezidenta vēlēšanas notiks 30. augustā organizācijas Ģenerālajā asamblejā.
Tāpat asamblejā tiks ievēlēta LPK valde, divi viceprezidenti, Ētikas komisijas locekļi un revidents. Uz diviem LPK viceprezidenta amatiem izvirzīti astoņi kandidāti - Edgars Stobovs, Aigars Miklāvs, Ritvars Gulbis, Mārtiņš Drusts, Aivars Draudiņš, Ieva Melle, Andrejs Filipavičs un Daiga Dadzīte, savukārt uz LPK Ētikas komisijas trīs locekļu amatiem izvirzīti Antra Roga, Zane Skujiņa-Rubene, Aigars Apinis un Vadims Berežkovs.
Jaunās LPK valdes pilnvaru termiņš būs četri gadi. Tās uzdevums būs turpināt Latvijas paralimpiskās kustības attīstību, stiprināt parasporta sistēmu un pārstāvēt Latvijas parasporta intereses nacionālā un starptautiskā līmenī. Tāpat jaunās valdes uzdevums būs rūpēties par veiksmīgu Latvijas sportistu startu vasaras un ziemas paralimpiskajās spēlēs 2028. gadā Losandželosā un 2030. gadā Francijā. Pašreizējā LPK prezidente Daiga Dadzīte amatā ir kopš 2009. gada.
Iepriekš ziņots, ka esošā prezidenta Daiga Dadzīte vērsusi uzmanību uz Latvijas Olimpiskās komitejas aizkulišu darbībām, savukārt ar atklātu vēstuli klajā nāca viens no titulētākajiem Latvijas parasportistiem Aigars Apinis. LOK abu paustos argumentus noraidīja, aicinot uz kopīgu sanāksmi.