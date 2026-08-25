Bijušo pasaules čempionu snūkerā atzīst par vainīgu bērnu seksuālā izmantošanā
Bijušais pasaules čempions snūkerā Greiems Dots pirmdien tika atzīts par vainīgu divu sākumskolas vecuma bērnu seksuālā izmantošanā, vēsta Lielbritānijas mediji.
49 gadus vecais Dots tika atzīts par vainīgu meitenes seksuālā izmantošanā laikā no 1993. līdz 1996. gadam un zēna izmantošanā laikā no 2006. līdz 2010. gadam. Piecas dienas ilgušais tiesas process notika Skotijas galvaspilsētas Glāzgovas Augstajā tiesā. Tiesa likusi paturēt Dotu apcietinājumā līdz sprieduma pasludināšanai 29. septembrī.
Sieviete, kurai tagad ir ap 40 gadiem, liecināja, ka Dots viņu vairākkārt seksuāli izmantojis, "glāstot" viņas sēžamvietu caur apģērbu, atklājot savu dzimumorgānu un pieskaroties viņai ar dažādām ķermeņa daļām, tostarp ar dzimumlocekli. Vīrietis, kuram tagad ir gandrīz 30 gadi, teica, ka pret viņu vairākkārt izdarīta seksuālā vardarbība, Dotam nepiemērotā veidā pieskaroties viņam, skūpstot viņu un veicot seksuālas darbības.
Pasaules Snūkera federācija (WSF) pēc izvirzītajām apsūdzībām 2025. gada aprīlī viņu diskvalificēja uz nenoteiktu laiku. Tobrīd Dots ieņēma 56. vietu pasaules reitingā. Dots 2006. gadā uzvarēja pasaules snūkera čempionātā.