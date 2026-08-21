Parādās ziņas par Latvijas izlases kapteiņa Riharda Lomaža nākamo klubu
Latvijas izlases kapteinis Rihards Lomažs tuvojas, lai atgrieztos Turcijā, ziņo sociālajā tīklā "X".
Turcijas apskatnieki norāda, ka Rihards Lomažs pārcelsies uz Izmiras "Karsiyaka". 1966. gadā izveidotais basketbola klubs divas reizes kļuvis par Turcijas čempioni, pēdējo no tām 2014./2015. gada sezonā. 2020./2021. gadā tas aizspēlējās līdz FIBA Čempionu līgas finālam.
🔥 Son Dakika 🔥— Hücum Faul Basketbol (@HucumFaul1) August 21, 2026
Karşıyaka, daha önce ülkemizde 3 sezon Yukatel Denizli Basket forması giyen deneyimli Guard Rihards Lomazs ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.
Peki siz bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda fikrinizi… pic.twitter.com/NyMSl5Wdy3
Pēc ceturtās vietas 2023./2024. gada sezonā pēdējās divas Izmiras klubam nav no sekmīgākajām, jo abās Turcijas augstākajā līgā ieņemtas 14. vietas. Gadījumā, ja Rihards Lomažs tik tiešām pievienosies Izmiras basketbola klubam, tad viņš kļūs par otro latvieti, kas vienībā spēlējis - karjeras laikā, kas jau noslēgta, šo komandu pārstāvējis Roberts Štelmahers.
Tāpat Rihardam Lomažam tā būtu atgriešanās Turcijā - trīs reizes viņš spēlējis "Merkezefendi" klubā, pēdējo no tām 2024./2025. gada sezonas pirmajā pusē. 2025./2026. gada sezonu Lomažs pavadīja Lietuvā, Klaipēdas "Neptunas", kas kļuva par viņa statistiski vienu no labākajām.
ULEB Eirokausā Lomažs 16 spēlēs viņš vidēji guva 18,6 punktus, atdeva 4,1 piespēli un izcīnīja 3,1 atlēkušo bumbu, kamēr Lietuvā viņš regulārajā turnīrā vidēji guva 16,7 punktus, bet izslēgšanas spēlēs Lomažs bronzu palīdzēja izcīnīt ar vidēji iemestiem 15,5 punktiem.
Jāmin, ka šajā starpsezonā Izmiras klubs piesaistījis amerikāņu aizsargu Išmaelu El-Aminu, kurš 2023./2024. gada sezonā bija viens no BK "Ventspils" līderiem. Izmira ir trešā lielākā Turcijas pilsēta ar gandrīz četriem ar pusi miljonu iedzīvotāju. Tā atrodas Egejas jūras Izmiras līča krastos.
Savas līdzšinējās karjeras laikā Rihards Lomažs spēlējis arī tādās komandās kā "Ventspils", Vilerbānas ASVEL, "Gottingen", "Zaragoza", Oldenburgas "EWE Baskets", Boloņas "Virtus" un Bonnas "Telekom Baskets".