Adrians Guļa: "Ticu, ka ar mūsu faniem mājās būsim stiprāki un atdosim maksimumu, lai tiktu tālāk"
Latvijas čempionvienībai futbolā "Riga" ir pa spēkam sasniegt UEFA Konferences līgas pamatturnīru, ceturtdien pēc kvalifikācijas "play-off" jeb izšķirošās kārtas pirmā mača sacīja rīdzinieku galvenais treneris Adrians Guļa.
Jau ziņots, ka "Riga" ceturtdien "play-off" kārtas pirmajā spēlē viesos cīnījās neizšķirti 0:0 (0:0) ar Fēru salu komandu Klaksvikas KI. Atbildes spēle nākamceturtdien norisināsies Rīgā, un uzvarētāji divu maču summā iekļūs pamatturnīrā, bet zaudētājiem sezona Eiropas kausos būs beigusies. "To, cik apmierināti ar rezultātu un sniegumu esam, redzēsim mājās, kur mums vajadzēs uzvarēt. Tomēr jāpieņem, ka pirmā spēle bija viesos," pēc mača teica Guļa. "Šī bija smaga spēle, jo bija specifisks laukums un specifiska vide, kurai adaptējāmies ļoti labi. Manuprāt, 75-80% spēles laika parādījām ļoti labu sniegumu."
Treneris arī piebilda, ka KI komanda savā laukumā īpaši labi spēlē standartsituācijās, ko kopumā izdevās neitralizēt, bet pašiem bija divas labas iespējas, kas bija jāizmanto. "Intriga ir dzīva, un ticu, ka ar mūsu faniem mājās būsim stiprāki un atdosim maksimumu, lai tiktu tālāk," piebilda slovāku speciālists. "Esam klubs, kas vienmēr cīnās par uzvaru, un tagad ir skaidrs, ka ar uzvaru pietiks - spēles uzvarētājs tiks tālāk."
"Riga" Eirokausu sezonu sāka UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā, kurā pirmajā kārtā ar 3:4 piekāpās Armēnijas čempionvienībai Erevānas "Ararat-Armenia", pēc tam Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā Čempionu zarā ar 8:4 pārspēja Ziemeļmaķedonijas komandu "Vardar", bet trešajā kārtā rīdzinieki ar 2:1 uzvarēja Ģēras ETO no Ungārijas.
Savukārt Klaksvikas vienība Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 4:2 apspēlēja Bisenas "Atert" no Luksemburgas, bet otrajā ar 0:1 zaudēja Kauņas "Žalgiris" futbolistiem. Turpinājumā Eiropas līgas kvalifikācijā Fēru salu komanda ar 0:6 piedzīvoja sagrāvi pret Poznaņas "Lech" no Polijas.
Konferences līgas kvalifikācijas trešajā kārtā izstājās RFS un "Auda", bet ceturtā Latvijas pārstāve Konferences līgā "Liepāja" cieta zaudējumu kvalifikācijas otrajā kārtā. Lai iekļūtu UEFA Konferences līgas pamatturnīrā, ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.