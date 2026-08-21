Apejot aģentu Kalnīti, VEF paziņo par ukraiņu basketbolista Isufa Sanona atgriešanos
Latvijas Basketbola līgas klubā "VEF Rīga" atgriezies ukraiņu basketbolists Isufs Sanons, kurš bija tās līderis pirms divām sezonām.
Isufs Sanons aizvadītajā sezonā spēlēja Ainara Bagatska vadībā Vroclavas "Slask" Polijas līgā un Eirokausā. Polijas līgā Isufs vidēji spēlē guva 10,5 punktus un atdeva 4,5 rezultatīvas piespēles, savukārt Eirokausā viņam 11,2 punkti un 3,9 piespēles.
Sanons aizvadītās sezonas izskaņā iedzīvojās savainojumā un sagaidāms, ka "VEF Rīga" komandas sastāvā laukumā varētu atgriezties šī gada novembrī vai decembrī, komanda Isufam nodrošinās pilnu rehabilitācijas procesu.
"VEF Rīga" rindās 2024./2025. gada sezonā FIBA Basketbola Čempionu līgas sezonā Sanons vidēji spēlē guva 18,6 punktus, izcīnīja 4,8 atlēkušās bumbas un atdeva piecas rezultatīvas piespēles, tāpat Isufs tika atzīts par Latvijas kausa fināla vērtīgāko basketbolistu. Sociālajos tīklos pēc konkrētās sezonas gan Sanons arī publiskoja iespējamās VEF parādsaistības pret viņu, kas gan, iespējams, jau ir vēsture.
"VEF Rīga" prezidents Gatis Jahovičs: "Isufa Sanona atgriešanās "VEF Rīga" komandā ir īpašs notikums. Pirms divām sezonām Isufs bija viens no mūsu komandas līderiem, tāpēc mēs ļoti labi zinām viņa kvalitātes un to, ko viņš var dot komandai. Sagaidām, ka laukumā Isufs varētu atgriezties novembra izskaņā. Šis ir rets gadījums “VEF Rīga” vēsturē, kad esam vienojušies ar spēlētāju bez aģenta iesaistes. Mums ir svarīgi šajā situācijā būt līdzās Isufam un nodrošināt viņam vislabākos iespējamos apstākļus, lai viņš varētu pilnvērtīgi atgriezties laukumā un atkal spēlēt tajā līmenī, kādu mēs visi esam ieraduši no Isufa redzēt."
Līdzšinējā starpsezonā VEF jau paziņojis par tādu spēlētāju kā Mareka Mejera, Aigara Šķēles un Ojāra Siliņa spēlēšanu. Tāpat piesaistīti leģionāri Luiss Rodrigess, Džordans Sīrss un Keilebs Esberijs. No pagājušās sezonas klubā paliek Rodrigo Būmeisters, Rihards Aleksandrovs, Rihards Berkolds un Jēkabs Niedra.
“VEF Rīga” sastāvā atgriežas Isufs Sanons ⚫️⚪️🏀— VEF Rīga (@vefriga) August 21, 2026
Divpadsmitkārtējās Latvijas čempionvienības sastāvā atgriežas ukraiņu basketbolists Isufs Sanons, kurš aizvadītajā sezonā spēlēja “WKS Slask Wroclaw” komandā Polijas līgā un Eirokausā. Polijas līgā Isufs vidēji spēlē guva 10,5… pic.twitter.com/N2z847wq4u