Sacensībās Menas salā dzīvību zaudē divi motosportisti
Menas salā notiekošajās tradicionālajās "Manx Grand Prix" sacensībās bijuši letāli gadījumi, apstiprinājuši rīkotāji.
Tiek vēstīts, ka otrdien kvalifikācijas sacensībās bojā gāja 29 gadus vecais šveiciešu motobraucējs Mauro Pončīni, bet trešdien dzīvību zaudēja 37 gadus vecais mājinieku motosportists Sems Notons. Pončīni šīs bija debijas sacīkstes Menas salas slavenajā trasē, bet Notons te debitēja pērn.
Kvalifikācijas sacensības turpinājās ceturtdien, bet sacīkstes noslēgsies nākamās nedēļas nogalē. "Manx Grand Prix" norisinās pa parastiem Menas salas ceļiem, kas sacensību laikā tiek slēgti, nevis tradicionālā sacīkšu trasē. Braucēji šeit nereti pārsniedz 300 kilometru stundā lielu ātrumu. Vairāk nekā simt gadus ilgās sacensību vēstures laikā tajās gājuši bojā 273 motobraucēji.
Motobraucēju sacensības Menas salā notiek kopš 1923. gada, bet kopš 1930. gada tās ieguvušas "Manx Grand Prix" nosaukumu.
STATEMENT ISSUED AT 19:30 ON WEDNESDAY 19 AUGUST 2026— Manx Grand Prix Official (@ManxGrandPrix) August 19, 2026
STATEMENT ISSUED FROM THE MANX GRAND PRIX RACES
The Manx Grand Prix Races is deeply saddened to announce that Sam Naughton, 37, from Castletown, Isle of Man, died in an incident during Wednesday afternoon’s qualifying at… pic.twitter.com/TI3gj3GeVE
STATEMENT ISSUED AT 17:00 ON WEDNESDAY 19 AUGUST 2026— Manx Grand Prix Official (@ManxGrandPrix) August 19, 2026
STATEMENT ISSUED FROM THE MANX GRAND PRIX RACES
With great sadness, the Manx Grand Prix Races confirms that Mauro Poncini, 29, from Caslano, Switzerland, died in an incident during Tuesday’s qualifying at the 2026 Manx… pic.twitter.com/bqSRBVsASC