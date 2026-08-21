Sacensībās Menas salā dzīvību zaudē divi motosportisti
Foto: Manx Grand Prix X konts
Viens no sportistiem, kas zaudēja dzīvību, ir Sems Notons.
Basketbols

Sacensībās Menas salā dzīvību zaudē divi motosportisti

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Menas salā notiekošajās tradicionālajās "Manx Grand Prix" sacensībās bijuši letāli gadījumi, apstiprinājuši rīkotāji.

Sacensībās Menas salā dzīvību zaudē divi motosport...

Tiek vēstīts, ka otrdien kvalifikācijas sacensībās bojā gāja 29 gadus vecais šveiciešu motobraucējs Mauro Pončīni, bet trešdien dzīvību zaudēja 37 gadus vecais mājinieku motosportists Sems Notons. Pončīni šīs bija debijas sacīkstes Menas salas slavenajā trasē, bet Notons te debitēja pērn.

Kvalifikācijas sacensības turpinājās ceturtdien, bet sacīkstes noslēgsies nākamās nedēļas nogalē. "Manx Grand Prix" norisinās pa parastiem Menas salas ceļiem, kas sacensību laikā tiek slēgti, nevis tradicionālā sacīkšu trasē. Braucēji šeit nereti pārsniedz 300 kilometru stundā lielu ātrumu. Vairāk nekā simt gadus ilgās sacensību vēstures laikā tajās gājuši bojā 273 motobraucēji.

Motobraucēju sacensības Menas salā notiek kopš 1923. gada, bet kopš 1930. gada tās ieguvušas "Manx Grand Prix" nosaukumu.

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