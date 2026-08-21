LBS ģenerālsekretārs komentē Gražuļa apdrošināšanas sāgu un aizkulišu cīņu par Beruē
Latvijas Basketbola savienības (LBS) ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss LTV raidījumā "Rīta Panorāma" komentējis dažādas sporta veida aktualitātes.
Latvijas vīriešu basketbola izlase gatavojas 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas nākamajām spēlēm pret Horvātiju un Izraēlu, nesen U-16 kadetu izlase kļuva par Eiropas čempioni, bet pusfinālu šajā pašā vecumā sasniegusi U-16 meiteņu valstsvienība.
Nevaram visu ietekmēt
Jau ziņots, ka Latvijas basketbola izlasē uz augusta logu bijuši daudzi atteikumi no vadošajiem basketbolistiem. Dāvis Bertāns un Aigars Šķēle noslēguši karjeras izlasē, Kristapam Porziņģim liedza spēlēt Goldensteitas "Warriors", Rodionam Kurucam veselības problēmas, Artūram Žagaram pēdējā brīdī ieteica to nedarīt jaunais Ķīnas klubs, bet Rolandam Šmitam ir personīgi iemesli.
Visam pa vidu par iespējamo karjeras beigšanu izlasē pavēsīja Andrejs Gražulis, par iemeslu minot problēmas ar apdrošināšanas jautājumu par 2025. gada Eiropas čempionātā gūto pēdas traumu. Izrādījās, ka pirms turnīra apdrošināts viņa noslēgtais līgums ar Turcijas klubu "Turk Telekom" aptuveni 380 tūkstošu eiro vērtībā, taču klubā pēc traumas Gražulis nemaz neuzspēlēja, jo pirms Eiropas meistarsacīkstēm neizgāja medicīniskās pārbaudes.
No 2025. gada decembra līdz šī gada jūlijam Gražulim divos maksājumos no Latvijas Basketbola savienības un vienā no FIBA tika izmaksāti ap 140 tūkstošiem eiro, bet vēl 240 tūkstoši tiks izmaksāti tuvākajā laikā. Papildus komentāru šajā jautājumā sniedza Latvijas Basketbola savienības (LBS) ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss.
"Šī paša apdrošināšana darbojas ne tikai mūsu izlases spēlētājiem, bet arī Lukam Dončičam, Vembanjamam, Jokičam un visiem pārējiem. Ir lietas, kuras varam ietekmēt - starpība, kas bija starp apdrošināšanas summu un līguma summu, esam jau sen izmaksājuši. Neviens jau neizmaksā uz priekšu, bet gan pēc rehabilitācijas procesa beigām. Šī apdrošināšana darbojas pilnīgi visām pasaules valstīm izlases logos," FIBA apdrošināšanas politiku skaidroja Cipruss, piebilstot, ka spēka uzbrucēja sakarā organizācija pat veikusi zināmu izņēmuma gadījumu.
"Varam zvanīt apdrošinātājiem un FIBA, krist uz nerviem. To arī darījām. Bija izņēmuma gadījums, ka 30% no apdrošināšanas summas izmaksāja jau janvārī. Nekur nav teikts, ka viņš nesaņems apdrošināšanas pilnu summu. Ja kāds negrib spēlēt izlasē, tā ir viņa brīva vaļa," rezumēja LBS ģenerālsekretārs, norādot, ka pārbaudes spēlē demonstrētais sniegums pret Slovēniju viņam paticis.
ASV un Latvijas cīņa par Beruē
Aktuāls temats ir arī 16 gadus vecais Bendžamins Jānis Beruē, kurš dzimis amerikāņu un latviešu ģimenē. Viņa māte ir Lāsma Jēkabsone, kas pati spēlējusi basketbolu, savukārt tēvs - Ričards Beruē, kuram pieredze amerikāņu futbolā.
Līdz šim Beruē jau divus gadus izvēlējies spēlēt Latvijas izlasē, taču līdz brīdim, kamēr viņš nav debitējis pieaugušo valstsvienībā, jaunais talants var arī nomainīt piederību un spēlēt ASV sastāvā. Kaspars Cipruss nenoliedz, ka amerikāņi izrāda interesi par jauno basketbolistu, kurš nesen kļuva par U-16 Eiropas čempionāta vērtīgāko basketbolistu.
Latvijas U-16 basketbolisti ar Eiropas zeltu atgriezušies mājās
Svētdien Rīgā pie Daugavas Sporta nama sagaidīti Latvijas basketbolisti, kuri sestdien triumfēja Eiropas U-16 čempionātā.
"Teorijā viņš vēl var pārstāvēt ASV. No ASV puses par viņu bija liela interese gan pavasarī, lai brauktu uz U-17 Pasaules kausu, gan turnīra laikā. Cīņa ir un būs," par Beruē teica Cipruss, norādot Latvijas priekšrocību šajā cīņā.
"Šeit bija tās pozitīvas un labās emocijas. ASV par U-16 gan jau, ka neviens nerunātu, bet šeit mūs sagaidīja premjers. Nez vai Tramps vai Rubio viņus sagaidītu ASV. Tā ažiotāža, kas bija šeit, viņiem noteikti tur nebūtu," pauda Cipruss. Viņš atklāja, ka izskatita iespēja Beruē iesaistīt lielās izlases darbā jau šajā augustā, taču U-16 turnīrā Beruē bijusi liela slodze, kas turnīra beigās kļuva pamanāma.
"Ja runājam par lielo izlasi, tad doma bija, ka varbūt viņš varētu pievienoties jau šajā logā. Taču redzējām to nastu un slogu, ko viņš iznesa čempionāta laikā. Viņam bija 34 minūtes vidēji (32,8 minūtes precīzi - aut.). Strādāsim pie tā, lai tuvākajā nākotnē, varbūt pat tuvākajos logos viņš būtu Latvijā."
Pēc spēlēm augustā nākamie logi ar valstsvienības mačiem paredzēti šī gada novembra beigās un nākamā gada februāra izskaņā.