Brazīlijas leģenda Ronaldiņu atgriežas profesionālajā futbolā
Par atgriešanos futbolā 46 gadu vecumā pavēstījis Brazīlijas leģenda Ronaldiņu, kurš pievienojies Itālijas C sērijas klubam.
C sērijas jeb pēc spēka trešās līgas komanda "Ravenna" pavēstījusi, par 46 gadus vecā Ronaldiņu pievienošanos. Bez iespējamās došanās laukumā brazīlietis kļūs arī par kluba kapitāldaļu turētāju jeb vienu no īpašniekiem.
20. augustā īpašā pasākumā, kas tika nodēvēts par Ronaldiņu dienu, tūkstošiem futbola fanu ieradās, lai vērotu Ronaldiņu iepazīstināšanu. "Esmu ļoti priecīgs atrasties šeit kopā ar maniem draugiem. Šeit ir izveidota komanda, kas var paveikt ko īpašu. Vai redzēsiet mani spēlējam? Es to nezinu, jo tas ir trenera ziņā. Atgriezties Itālijā vienmēr ir patīkami. Esmu šeit, lai palīdzētu komandas biedriem uzvarēt."
Ronaldiņu atklāja, ka viņa mērķis ir gūt karjeras 300. vārtus. "Kā jau jūs redziet, esmu labā formā, jūtos labi. Ja varētu iesist 300. vārtus, tas vispār būtu brīnišķīgi." Uzbrucēja atgriešanos futbolā jau jūnijā pavēstīja "Ravenna" kluba īpašnieks Ingazio Cipriani. "Viņam padomā ir savā ziņā romantisks mērķis - iesist vēl kādus vārtus. Neesam piesaistījuši Ronaldiņu kā simbolisku žestu vai mārketinga triku, lai cilvēki par mums vairāk runātu."
Pirmdien, 24. augustā, kad C sērijas sezonas pirmajā spēlē "Ravenna" spēkosies pret "Reggiana", Ronaldiņu laukumā vēl nedosies, atklāja kluba saimnieks. Līdz galam nav skaidrs, cik daudz vispār Ronaldiņu spēlēs, taču noteikts, ka kādā mačā viņš varētu pārbaudīt savu meistarību. "Esmu pievienojies draudzības vārdā. Redzēsim, kā veiksies komandai," teica pats 46 gadus vecais brazīlietis.
Klubs Itālijas pilsētā Ravenā, kas vairāk zināma ar savām pludmalēm pie Adrijas jūras, dibināts tālajā 1913. gadā, un ar lieliem panākumiem tas nevar lepoties. B sērijā, kur tā mērķē atgriezties, vienība nav spēlējusi kopš 2008. gada.
Ronaldiņu 2005. gadā tika atzīts par pasaules labāko futbolistu. 2002. gadā ar Brazīliju viņš kļuva par Pasaules kausa ieguvēju. Karjeras laikā viņš pārstāvēja tādas komandas kā "Gremio", Parīzes "Saint-Germain", "Barcelona", "Milan", "Flamengo", "Atletico Mineiro", "Queretaro" un "Fluminese". Līdz šim tieši "Fluminese" 2015. gadā kļuva par viņa karjeras pēdējo pieturvietu.