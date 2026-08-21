Graudiņa/Samoilova Monreālas “Elite 16” turnīru sāk ar pārliecinošu uzvaru
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova ceturtdien Kanādā ar uzvaru uzsāka profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Monreālas "Elite 16" turnīru.
Ar piekto numuru sacensībās izsētās latvietes D grupas pirmajā mačā ar 2-0 (21:15, 21:15) pārspēja mājinieces Mariju-Aleksu Belanžēru un Leju Molhausu (12.).
Grupas otrajā mačā Graudiņa/Samoilova šovakar plkst. 21.30 pēc Latvijas laika tiksies ar amerikānietēm Molliju Šovu un Molliju Filipsu (13.), bet rīt plkst. 3.30 apakšgrupas noslēdzošajā cīņā spēlēs ar citu ASV duetu Džūlija Donlina/Leksija Denaburga (4.).
Jau vēstīts, ka Monreālas "Elite 16" vīriešu sacensībās pirmajā spēlē uzvaru svinēja ar otro numuru izsētais Latvijas pāris Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots, kuri ar 2-0 (22:20, 21:13) pārspēja norvēģus Nilsu Ringēnu/Ēvenu Osu (15.).
Otro maču latvieši aizvadīs plkst. 16 pēc Latvijas laika, kad tiksies ar citu norvēģu duetu norvēģi Hennrīks Mūls/Matīass Berncens (10.), bet plkst. 21 pretiniekos būs brāļi Nikolass un Tomass Kapogroso (7.) no Argentīnas.
Grupu uzvarētāji iekļūs ceturtdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvēji cīnīsies izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.