Lielisks panākums Sinsinati: Ostapenko pārliecinoši iesoļo dubultspēļu pusfinālā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko ceturtdien pārī ar taivānieti Suveju Sji iekļuva Sinsinati "WTA 1000" turnīra dubultspēļu sacensību pusfinālā.
Ar piekto numuru sacensībās izsētais Latvijas/Taivānas duets ceturtdaļfinālā ar 6-3, 6-4 pārspēja ķīnieti Guo Haņju un francūzieti Kristinu Mladenoviču, kuras izliktas ar piekto numuru.
Par iekļūšanu pusfinālā Ostapenko nopelnījusi 390 WTA dubultspēļu ranga punktus. Pusfinālā Ostapenko un Sji cīnīsies pret beļģieti Magali Kempenu un krievieti Aleksandru Panovu.
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Latvijas/Taivānas pāris ar 7-6 (7:2), 6-3 uzvarēja starptautisko duetu Tereza Mihalīkova (Slovākija)/Olivija Nikolsa (Lielbritānija), bet otrajā mačā ar internacionālo pāri Andreja Klepača (Slovēnija)/Maja Lamsdena (Lielbritānija) bija vadībā ar 6-3, 2-1, kad pretinieces maču nespēja turpināt.
Iepriekš ziņots, ka vienspēlē Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 30. vietu un turnīrā bija izsēta ar 26. numuru, otrās kārtas mačā ar 1-6, 3-6 piekāpās Polijas tenisistei Magdalēnai Frehai (WTA 41.). Turnīrs Sinsinati norisinās cietā seguma kortos un beigsies svētdien.