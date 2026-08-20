"Riga" futbolisti izbraukumā cīnās neizšķirti ar Fēru salu čempioniem
Latvijas čempione futbolā "Riga" ceturtdien UEFA Konferences līgas kvalifikācijas "play-off" jeb izšķirošās kārtas pirmajā mačā izbraukumā cīnījās neizšķirti 0:0 (0:0) ar Fēru salu komandu Klaksvikas KI.
Atbildes spēle nākamceturtdien norisināsies Rīgā. Uzvarētāji divu maču summā iekļūs pamatturnīrā, bet zaudētājiem sezona Eiropas kausos būs beigusies.
Mačā bez bīstamiem momentiem bumbas kontrole bija līdzīga, bet sitienos vārtu taisnstūrī pārāki bija "Riga" futbolisti - 5:2. Allaž savā laukumā cieši spēlējošajai Fēru salu komandai savukārt bija divreiz vairāk stūra sitienu - 10:5.
"Riga" Eirokausu sezonu sāka UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā, kurā pirmajā kārtā ar 3:4 piekāpās Armēnijas čempionvienībai Erevānas "Ararat-Armenia", bet pēc tam Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā Čempionu zarā ar 8:4 pārspēja Ziemeļmaķedonijas komandu "Vardar". Trešajā kārtā rīdzinieki ar 2:1 uzvarēja Ģēras ETO no Ungārijas.
Savukārt Klaksvikas vienība Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 4:2 apspēlēja Bisenas "Atert" no Luksemburgas, bet otrajā ar 0:1 zaudēja Kauņas "Žalgiris" futbolistiem. Turpinājumā Eiropas līgas kvalifikācijā Fēru salu komanda ar 0:6 piedzīvoja sagrāvi pret Poznaņas "Lech" no Polijas.
Rīdzinieki Latvijas futbola virslīgā atrodas otrajā vietā un šosezon piedzīvojuši tikai vienu zaudējumu, kamēr Klaksvikas KI Fēru salu spēcīgākajā līgā ieņem otro pozīciju.
Konferences līgas kvalifikācijas trešajā kārtā izstājās RFS un "Auda", bet ceturtā Latvijas pārstāve Konferences līgā "Liepāja" cieta zaudējumu kvalifikācijas otrajā kārtā.
Lai iekļūtu UEFA Konferences līgas pamatturnīrā, ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.