Pļaviņš un Fokerots turpina uzvaru gājienu un lieliski sāk Monreālas "Elite 16" turnīru
Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots ceturtdien ar uzvaru sāka Monreālā notiekošo Profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) "Elite 16" līmeņa turnīru.
Pļaviņš/Fokerots, kuri turnīrā izsēti ar otro numuru, B grupas pirmajā spēlē ar 2-0 (22:20, 21:13) pārspēja kvalifikāciju pārvarējušos norvēģus Nilsu Ringēnu/Ēvenu Osu (15.).
Piektdien grupas nākamajās spēlēs latviešu pretinieki būs norvēģi Hennrīks Mūls/Matīass Berncens (10.) un brāļi Nikolass un Tomass Kapogroso (7.) no Argentīnas.
Grupu uzvarētāji iekļūs ceturtdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvēji cīnīsies izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā.
Augusta sākumā Pļaviņš/Fokerots "Elite 16" turnīros kāpa uz goda pjedestāla, Riodežaneiro izcīnot pirmo kopīgo uzvaru, bet Hamburgā gūstot trešo pozīciju.
Plkst. 3 naktī uz piektdienu Monreālas turnīrā pirmo spēli aizvadīs Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.