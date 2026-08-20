Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins.
Hokejs
Šodien 20:27
Latvijas vārtsargam Elvim Merzļikinam veikta pleca operācija
Latvijas vārtsargam Elvim Merzļikinam veikta pleca operācija, ceturtdien paziņoja Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Kolumbusas "Blue Jackets".
Kā teikts komandas paziņojumā, Merzļikins vasaras treniņos sūdzējies par diskomfortu plecā un "Blue Jackets" pieņēmusi lēmumu par operāciju. Komanda sola pēc pāris nedēļām precizēt iespējamo atlabšanas periodu.
Iepriekšējā sezonā Merzļikins 30 spēlēs vidēji ielaida 3,4 vārtus, atvairot 88,3% raidījumu. "Blue Jackets" nekvalificējās Stenlija kausa izcīņai.
32 gadus vecajam latviešu vārtsargam ar "Blue Jackets" vēl ir spēkā līgums uz vienu sezonu. Pēc mēneša komandas aizvadīs pirmās pirmssezonas pārbaudes spēles, bet NHL pamatturnīrs sāksies septembra pēdējās dienās.