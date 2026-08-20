Latvijas vārtsargam Elvim Merzļikinam veikta pleca operācija
Foto: Getty Images via AFP
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins.
Hokejs

Latvijas vārtsargam Elvim Merzļikinam veikta pleca operācija

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Latvijas vārtsargam Elvim Merzļikinam veikta pleca operācija, ceturtdien paziņoja Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Kolumbusas "Blue Jackets".

Latvijas vārtsargam Elvim Merzļikinam veikta pleca...

Kā teikts komandas paziņojumā, Merzļikins vasaras treniņos sūdzējies par diskomfortu plecā un "Blue Jackets" pieņēmusi lēmumu par operāciju. Komanda sola pēc pāris nedēļām precizēt iespējamo atlabšanas periodu.

Iepriekšējā sezonā Merzļikins 30 spēlēs vidēji ielaida 3,4 vārtus, atvairot 88,3% raidījumu. "Blue Jackets" nekvalificējās Stenlija kausa izcīņai.

32 gadus vecajam latviešu vārtsargam ar "Blue Jackets" vēl ir spēkā līgums uz vienu sezonu. Pēc mēneša komandas aizvadīs pirmās pirmssezonas pārbaudes spēles, bet NHL pamatturnīrs sāksies septembra pēdējās dienās.

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NHLKolumbusas "Blue Jackets"Elvis Merzļikins

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