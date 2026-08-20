LOK noraida publiski izskanējušos pārmetumus un aicina uz atklātu dialogu
Reaģējot uz publiskajā telpā izskanējušajiem pārmetumiem un spriedzi sporta nozarē, Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) noraida tai veltīto kritiku un aicina iesaistītās puses domstarpības risināt atklātā dialogā. Komiteja vienlaikus uzsver, ka tās darbības pamatā ir atklātības, demokrātijas un tiesiskuma principi.
LOK ir Olimpiskajai kustībai piederīga nevalstiska bezpeļņas sporta organizācija, kas vada Olimpisko kustību Latvijā. Tās pārziņā ir arī to sporta federāciju darba koordinēšana, kuru pārstāvētie sporta veidi un disciplīnas iekļauti Olimpisko spēļu programmā.
Savā darbībā komiteja vadās pēc Olimpiskās Hartas un Latvijas normatīvajiem aktiem. Līdztekus olimpiskās kustības koordinēšanai LOK uzdevums ir sekmēt vienotu un demokrātisku sporta pārvaldības sistēmu, veicināt sporta aktivitātes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī aizstāvēt sporta ētikas un godīgas spēles principus.
Uz pašreizējo domstarpību fona LOK iecerējusi arī pulcēt pie viena galda olimpisko sporta veidu federāciju vadītājus un Latvijas Paralimpiskās komitejas (LPK) valdes locekļu kandidātus. Aicinājums uz darba sanāksmi tapis, balstoties uz 13. augustā notikušajās pārrunās ierosināto. Tikšanās laikā ikvienam LPK valdes locekļa kandidātam paredzētas vienlīdzīgas iespējas iepazīstināt ar savu redzējumu. LOK uzsver, ka tādējādi vēlas veicināt veselīgu konkurenci un dot iespēju pārrunāt arī turpmāko sadarbību. Komitejas ieskatā šāds dialogs var palīdzēt stiprināt vienotu un demokrātisku sporta nozares pārvaldību Latvijā, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgas līdzdalības iespējas visām iesaistītajām pusēm.